George Floyd, a migliaia a Houston per l'ultimo saluto. Biden incontra i familiari

Migliaia di persone sono attese oggi alla chiesa di Houston dove, dalle 12 ora locale, è esposto il feretro di George Floyd per l'ultimo saluto da parte della città texana dove è nato. Due lunghe file si snodano dall'esterno della Fountain of Praise Church per permettere di mantenere il distanziamento sociale. Ci si potrà fermare cinque secondi davanti alla bara. Domani si svolgeranno i funerali in forma privata e Floyd verrà sepolto nel cimitero di Houston accanto alla madre.

George Floyd, negli Usa oltre 1.300 persone morte per mano della polizia

Joe Biden ha incontrato per oltre un'ora i familiari di George Floyd. Il reverendo Al Sharpton, che domani terrà l'elogio funebre della vittima, ha twittato una foto scattata dopo l'incontro. Nell'immagine pubblicata sui social, Biden è ritratto insieme all'avvocato della famiglia Ben Crump, allo zio dell'afroamericano ucciso Roger Floyd e al parlamentare democratico Cedric Richmond, tutti con la mascherina. Il candidato democratico alla Casa Bianca registrerà anche un videomessaggio che sarà trasmesso domani durante la cerimonia funebre, a cui però non parteciperà di persona. «Ha ascoltato, sentito la loro pena e condiviso il loro dolore», ha riferito l'avv. Cramp su Twitter.





Pictured after meeting with the family of #GeorgejoFloyd & @joebiden. Congressman Cedric Richmond, presidential candidate Joe Biden, Attorney Ben Crump and Roger Floyd, George Floyd’s uncle. pic.twitter.com/IksRq9RHIb — Reverend Al Sharpton (@TheRevAl) June 8, 2020

