George Floyd, scontri vicino alla Casa Bianca: roghi, saccheggi ed edifici danneggiati

Ancora proteste, disordini e arresti negli Stati Uniti dopo la morte dell'afroamericano George Floyd durante un fermo di polizia a Minneapolis. Coprifuoco in decine di città, Washington compresa, dopo che decine di migliaia di persone sono ancora una volta scese in piazza. In 15 stati e nel distretto di Columbia sono state attivate oltre 5.000 unità della Guardia nazionale. A Los Angeles e nelle città limitrofe ci sono stati saccheggi. Incendi a Washington dove proseguono le proteste davanti alla Casa Bianca. Sfidando il coprifuoco, i dimostranti sono rimasti in zona e ogni tanto tornano a fronteggiare gli agenti schierati in linea con scudi e manganelli. I poliziotti hanno usato diverse volte i lacrimogeni, i gas urticanti e le granate stordenti per disperdere la folla. Alcuni manifestanti hanno acceso diverso roghi e danneggiato alcuni edifici.



La polizia ha concluso lo sgombero dell'area davanti alla Casa Bianca, ma i manifestanti presidiano la zona gridando con le mani alzate agli agenti «non sparate» e «voi siete la minaccia». Di tanto in tanto avanzano e vengono respinti a colpi di lacrimogeni o, come ha denunciato qualche partecipante alla Cnn, con proiettili di gomma. La situazione resta tesa.



Due poliziotti di Atlanta sono stati licenziati per uso eccessivo della forza nelle proteste per la morte di George Floyd. La sindaca afroamericana Keisha Lance Bottoms si era detta turbata da un video in cui un giovane veniva colpito con una pistola taser e una donna veniva trattata malamente.

Intanto oggi Derek Chauvin, l'agente incriminato per l'uccisione di George Floyd, deve comparire in tribunale oggi a Minneapolis. Lo riferisce la Cnn citando documenti giudiziari.

Ultimo aggiornamento: 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA