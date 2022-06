Gennady Zhidko, chi è il nuovo capo militare di Putin nella guerra in Ucraina: mental coach dell'esercito e abile organizzatore

Gennady Zhidko, fedelissimo di Putin, il mental coach della propaganda e agitazione patriottiche nell'esercito, prenderà il posto del generale Alexander Dvornikov al comando dell'operazione militare russa in Ucraina. Lo riporta il Conflict Intelligence Team, ong investigativa russa. Gli analisti lo chiamano «processo di rotazione», il sapore è quella di una promozione sul campo per l'ex comandante del distretto militare orientale e attuale viceministro della difesa di Mosca per gli affari politici. Un'ascesa iniziata nel 2016 prendendo parte all'operazione militare russa in Siria con i gradi maggiore. Dai vertici russi, con il generale dell'esercito Valery Gerasimov in testa, è riconosciuto come abile organizzatore, dal pensiero non convenzionale e abile consigliere militare. Nei mesi scorsi è stato il punto di riferimento per allargare la base dell'esercito e addestrare le riserve di 17-18 anni.