Generale russo morto in Ucraina: Vladimir Frolov sepolto a San Pietroburgo. È l'ottavo dall'inizio della guerra

La Russia perde un altro generale. Ed è l'ottavo dall'inizio della guerra, anche se i numeri mai come in questo contesto sono difficilmente confermabili. Si tratta di Vladimir Frolov, vice comandante dell'ottava armata del distretto meridionale, ucciso nei combattimenti in Ucraina. Lo riferisce l'ufficio stampa del governatore di San Pietroburgo Alexander Beglov, spiegando che Frolov è stato sepolto ieri in città. Le circostanze della sua morte non sono state chiarite.

APPROFONDIMENTI IL REPORTAGE Ospedale-trincea LO SCENARIO La bomba FAB-3000 IL FOCUS Quanto può durare la guerra in Ucraina LO SCENARIO Finlandia e Svezia verso la Nato, tensione con la Russia.... LA GIORNATA Ucraina, Mariupol non si arrende e Mosca fa alzare in volo i... UCRAINA Ucraina, l'orrore russo nella chiesa ortodossa di...

Another Russian general has been killed in Ukraine. Officials in St. Petersburg have confirmed that General Vladimir Frolov, deputy commander of the 8th Russian Army, was killed recently by Ukrainian forces. He is the eighth Russian general to die in Putin’s invasion pic.twitter.com/AB7IeBKVAr — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) April 16, 2022

La giornata

Intanto è scaduto alle 5 ora italiana l'ultimatum delle forze russe agli ultimi difensori di Mariupol, asserragliati in un'acciaieria. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisci «disumana» la situazione nella città portuale assediata. «Data la situazione disperata che si è venuta a creare nello stabilimento metallurgico Azovstal, e guidate da principi umanitari, le forze armate russe offrono ai militanti dei battaglioni nazionalisti e ai mercenari stranieri di fermare le ostilità e deporre le armi. In cambio sarà loro risparmiata la vita», ha dichiarato in un comunicato il generale Mikhail Mizintsev che comanda l'assedio di Mariupol. «La situazione in città rimane la più grave possibile. Semplicemente disumana. La Russia sta deliberatamente cercando di distruggere tutti coloro che sono lì a Mariupol», ha detto Zelensky nel suo ultimo video-messaggio agli ucraini. «Ci sono solo due modi per influenzare» questa situazione, ha proseguito Zelensky: «O i nostri partner daranno immediatamente all'Ucraina tutte le armi pesanti e gli aerei necessari, oppure serve un percorso negoziale in cui anche il ruolo dei partner sia decisivo». Sul fronte degli armamenti, le prime armi dell'ultimo pacchetto da 800 milioni di dollari di aiuti militari forniti dagli Stati Uniti a Kiev «sono iniziate ad arrivare» in Ucraina, secondo quanto ha riferito un funzionario della Casa Bianca.

Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato anche stamattina in Ucraina, in quasi tutte le regioni. Il sindaco di Irpin, Oleksandr Markushin, ha affermato che finora il 71% della città ha subito danni per i bombardamenti russi, con oltre 1.000 edifici colpiti di cui 115 completamente distrutti. E resta la paura armi nucleari e chimiche. «I russi potrebbero essere disposti a usare armi nucleari tattiche» pur di vincere questa guerra, secondo Nina Krusciova, pronipote dell'ex leader sovietico Nikita Krusciov. Resti di armi chimiche sarebbero stati trovati nel villaggio di Bilka, secondo le autorità della città ucraina settentrionale di Trostianets.