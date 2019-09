Tre gemelli arrestati per lo stesso crimine: la lunga e faticosa indagine di Scotland Yard

Ricky, Ralston e Reiss Gabriel, tre gemelli identici di 28 anni, sono stati arrestati a Londra accusati dello stesso reato relativo al possesso di armi da fuoco. Un caso complicato per Scotland Yard, di cui i detective londinesi sono venuti a capo soltanto dopo un anno di indagini. Tutto cominciò nel 2017 con un sequestro di armi da fuoco, un piccolo arsenale che portò all'arresto l'anno scorso di quattro uomini. Prese sempre più corpo però a quel punto la pista della 'bandà con tracce che continuavano a indicare verso la stessa direzione. Fino ai test del Dna su alcune pistole che hanno portato a individuare i gemelli.

VEDI ANCHE Dà alla luce due gemelli di padri diversi, il caso senza precedenti scoperto con la prova Dna

Un aiuto, ma anche una complicazione per gli investigatori - spiega la Cnn - in quanto i dettagli sul Dna a loro disposizione non potevano essere attribuiti a uno soltanto dei tre fratelli, da cui lo stretto monitoraggio e il lavoro serrato per provare il coinvolgimento di tutti e tre, gli ultimi di un gruppo di otto uomini adesso agli arresti. Ricky e Ralston Gabriel, entrambi calciatori semiprofessionisti, sono stati condannati a 14 anni di prigione da un tribunale a Londra. Reiss, il terzo fratello, è stato condannato a 18 anni di carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA