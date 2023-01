Gemelle separate alla nascita per uno studio «controverso»: i genitori lo sapevano e avevano dato l'ok

Negli anni '60, un'agenzia di adozione a New York separò due gemelli nell'ambito di uno studio «controverso». Gli amici delle due famiglie delle ragazze dovevano tenere il segreto ma all'età di 16 anni le due gemelle si sono incontrate e hanno deciso di fare il test.

La scoperta

Kathy Seckler aveva 16 anni quando fece una scoperta inaspettata che le cambiò completamente la vita: aveva una sorella gemella identica. Era il 4 settembre 1977 quando un'amica di Kathy le disse che assomigliava a una ragazza che conosceva di nome Lori Pritzl, chedendole poi se fosse stata adottata. Il compleanno di Seckler era lo stesso di Pritzl e le due ragazze erano esattamente uguali. Seckler sapeva di essere stata adottata fin da giovane ma poi venne a sapere che anche Pritzl era stata adottata dalla sua stessa agenzia. Le ragazze si sono messe in contatto perchè avevano amici in comune. Hanno subito parlato al telefono e si sono rese conto che i sospetti della loro amica dovevano essere veri: erano gemelle. Seckler ricorda di essere scoppiata in lacrime quando ha incontrato la sua gemella per la prima volta. «Ho visto Lori attraversare la strada con un grande sorriso sul suo volto», dice. «Poi ci siamo abbracciati. È stata una bella esperienza... Mi sentivo meno sola. Essendo una bambina adottata, mi sono sempre sentita diversa...».





«Le cose che abbiamo in comune 4850»

Erano entrambe fumatrici, avevano interessi in comune per la danza e l'arte ed entrambe amavano la musica. «Era surreale», dice Pritzl. «Mi sentivo come se mi stessi guardando allo specchio».

Avrebbero potuto scoprire prima la loro somiglianza, segnalata in precedenza da conoscenti che conoscevano entrambe le famiglie, ma chi non ha masi sentito dire di assomigliare a qualcun altro?

Tuttavia, le ragazze vivevano a circa 15 miglia (24 km) l'una dall'altra e avevano amici di famiglia in comune.

Lo studio controverso

All'insaputa di entrambe le ragazze, i loro genitori sapevano dell'altra gemella da circa dieci anni, ma gli era stato detto di tenerlo segreto. Ciò che è emerso alcuni anni dopo è che Seckler e Pritzl facevano parte di uno studio controverso. Negli anni '60, un'agenzia di adozioni allora molto rispettata, Louise Wise Services di New York, divise deliberatamente almeno 10 coppie di gemelli o «triplette» e le mise in famiglie separate. Seckler e Pritzl facevano parte di sei gruppi di multipli identici appena nati separati tra il 1960 e il 1969, tra cui una serie di «triple».



L'agenzia aveva collaborato con un gruppo di psichiatri e psicologi nel tentativo di prendere comprendere ciò che ci rende ciò che siamo. Volevano sapere quanta delle nostre identità è definita dalla nostra natura e dalla nostra educazione ma a quale costo?

«Eravamo davvero privati dell'essere sorelle, figuriamoci gemelle. E penso sia stato semplicemente orribile quello che hanno fatto», mi ha detto Seckler in un'intervista alla Bbc. «Era gia' abbastanza impegnativo essere una bambina adottata... da privarmi dell'essere una gemella e avere una sorella e una gemella era semplicemente orribile».

Il caso

I ricercatori che lavorano con l'agenzia Louise Wise Services si sono resi conto di poter studiare multipli identici fin dalla nascita, catturando il loro sviluppo in tempo reale – che è esattamente quello che volevano fare. La consulente psichiatrica dell'agenzia per le adozioni, Viola Bernard, giustificò la separazione dei gemelli, proponendo che ciò li avrebbe aiutati a sviluppare la propria identità, piuttosto che competere nella stessa casa per l'affetto dei genitori. Affermò che ciò era corroborato da studi scientifici dell'epoca. «Posso dirvi onestamente che non esiste una tale letteratura sullo sviluppo del bambino. Non hanno mai nominato gli studi», dice Segal. Mai nella storia documentata i gemelli erano stati separati come parte della politica.

I gemelli sono stati sottoposti a numerosi test, esaminando una serie di tratti relativi all'intelligenza e alla personalità. Sono stati anche filmati e fotografati. Seckler ricorda come si sentiva sicura di sé quando i ricercatori sono venuti a casa. «Mia madre, era d'accordo perché era una laureata in psiche e sapeva l'importanza degli studi sullo sviluppo infantile», dice. "Ma il fatto che si trattasse di uno studio gemello, non è stato detto loro la verità."