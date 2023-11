Gaza, attentato a Gerusalemme: Hamas mina la tregua. Video choc col papà di Kfir: «Bibi, l’hai ucciso tu»

di Mauro Evangelisti

Tre cadaveri. Il piccolo Kfir, 10 mesi, il fratellino Ariel, 4 anni, e la madre, Shiri. Erano stati rapiti da Hamas il 7 ottobre dal kibbutz di Nir Oz. I terroristi non avevano mai dato notizie dell’ostaggio più piccolo, neppure quando era cominciata la consegna dei rapiti (bambini e donne in base agli accordi). Poi, l’altro giorno, ecco l’annuncio: Kfir, Ariel e Shiri sono morti a causa dei bombardamenti israeliani. L’Idf ha replicato: voi siete responsabili della loro sorte perché li avete rapiti, stiamo svolgendo verifiche per capire se davvero sono morti. Ieri sera nuova azione cinica della propaganda di Hamas: hanno diffuso il video del padre dei bimbi, Yarden, ostaggio anche lui, che in lacrime accusa Netanyahu e chiede di dare sepoltura ai cadaveri dei suoi cari («Bibi, hai bombardato la mia famiglia. Era tutto quello che avevo nella mia vita»). Il portavoce del governo israeliano, Eylon Levy, ha commentato questa mossa di Hamas: «Monsters» (mostri). Per tutto il giorno ieri si è parlato della possibile restituzione dei corpi dei due fratellini e della madre.



SANGUE

Ma Hamas ieri è tornata a uccidere.

A Gerusalemme sono le 7.40 del mattino. Alla fermata del trasporto pubblico, all’incrocio Givat Shaul, porta della città, ci sono molte persone. Per fortuna passa il bus, la maggioranza sale, e in attesa restano meno passeggeri. Si ferma un’automobile, scendono due persone, hanno una pistola e un fucile M-16. Sparano, uccidono tre persone a caso. Muoiono l’insegnante incinta Liviya Dickman, 24 anni, la preside, Hanna Ifergan, 67, il rabbino Elimelech Wasserman, 73. Sei i feriti. Intervengono due militari fuori servizio e un civile che uccidono i due terroristi, i fratelli Murad e Ibrahim Namer, 38 e 30 anni, residenti a Gerusalemme Est (subito sono state demolite le loro case e arrestati i familiari). Il maggiore ha trascorso dieci anni in carcere per coinvolgimento in attività terroristiche. Entrambi sono legati ad Hamas e l’organizzazione dopo poco rivendica l’attentato, non lo disconosce.

Così le ali più estreme del governo israeliano, come il ministro della Sicurezza, Ben-Gvir, hanno buon gioco per affermare: lo vedete? Hamas non sta rispettando il cessate il fuoco, è stato un errore, dobbiamo tornare a combattere. Le trattative per prorogare l’accordo - rilascio di ostaggi israeliani in cambio di stop agli attacchi, scarcerazione di detenuti palestinesi e invio di aiuti umanitari - proseguono, con gli Usa che stanno premendo per renderlo più solido e duraturo. Si dovrebbe arrivare a domenica, oltre non si andrà hanno già detto in più occasioni gli israeliani, sempre che l’attentato di ieri, unito anche all’indignazione per la storia di Kfir, non causi una rottura dell’intesa prima. Dalla Casa Bianca il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby, dice: «Al momento noi non sosteniamo un cessate il fuoco permanente, noi sosteniamo l’idea di pause umanitarie e noi vorremo vedere la pausa di 7 giorni che si trasforma in 8,9, 10 e oltre». L’Idf (forze armate israeliane) ieri sera ha però fatto sapere: siamo pronti a riprendere gli attacchi sulla Striscia di Gaza. Gli effetti potrebbero essere perfino più devastanti di quelli della prima parte della guerra. Israele fino ad oggi ha attaccato al Nord e a Gaza City, si dice che il 50 per cento degli edifici sia stato danneggiato, gran parte dei palestinesi sono fuggiti al Sud. I nuovi attacchi, quando riprenderanno, potrebbero estendersi nella parte meridionale della Striscia. Ma a quel punto dove potranno rifugiarsi i civili palestinesi, visto che l’Egitto non è disponibile ad aprire il passaggio del varco di Rafah per consentire loro la fuga? L’Idf, prima della tregua, aveva preparato i volantini in cui avvertiva i palestinesi che dovevano mettersi in sicurezza a Ovest.



LIBERTÀ

Ieri, al settimo giorno di stop dei combattimenti, Hamas ha rilasciato altri ostaggi. La consegna dei rapiti liberati è avvenuta in due fasi perché erano in zone differenti della Striscia. Nel primo pomeriggio sono stati affidati alla Croce rossa due donne: Mia Schem, 21 anni, e Amit Soussana. Mia, che ha anche passaporto francese, stava partecipando al festival musicale Supernova, che il 7 ottobre si svolgeva nel deserto, quando sono arrivati i terroristi, che hanno ucciso decine di persone (a dimostrazione che non è vero che cercassero solo i militari), e l’hanno portata via. Nei giorni successivi l’hanno costretta a comparire in un video di propaganda. Amit invece si trovava nel kibbutz Kfar Aza quando c’è stata l’irruzione. In tarda serata era attesa la consegna di altri otto ostaggi. Su ciò che potrebbe succedere nelle prossime ore resta l’incertezza perché la proroga della tregua è ancora in bilico.