Sabato 25 Maggio 2024, 07:11 - Ultimo aggiornamento: 07:32

Lungo le coste di Gaza il grigio del molo galleggiante costruito dai militari statunitensi si staglia sul giallo della sabbia e il blu opaco del Mediterraneo. Per settimane, le unità dell’esercito e della marina hanno lavorato giorno e notte per realizzare quello che per Joe Biden era diventato un obiettivo primario: costruire un punto di approdo per gli aiuti umanitari che alleviasse le sofferenze dei civili. Ma prima per il maltempo, poi per varie motivazioni tecniche, il porto temporaneo e il molo sono diventati operativi solo negli ultimi giorni. E fino a questo momento, per ammissione dello stesso Pentagono, il piano per fare arrivare gli aiuti alla popolazione non va come previsto. Il portavoce della Difesa, Pat Ryder ha affermato nei giorni scorsi che nessuno dei carichi destinati agli abitanti della Striscia era giunto a destinazione. Qualche altro funzionario è sembrato meno disfattista, specialmente dal World Food Programme. Ma il concetto è chiaro: quel molo che doveva risolvere, pure parzialmente, i problemi, viaggia ben al di sotto delle proprie capacità.

LA DISPERAZIONE

Durante lo scorso fine settimana, alcuni abitanti disperati hanno preso d’assalto i camion. Come ha raccontato il Washington Post, solo 5 camion sui 16 che trasportavano cibo sono arrivati nel luogo prestabilito con il carico intatto, mentre gli altri 11 erano stati saccheggiati. E dopo quell’incidente, Stati Uniti e Nazioni Unite hanno deciso di bloccare le consegne in attesa di mettere in sicurezza le prime 569 tonnellate sbarcate nelle varie aree di raccolta. La situazione è difficile. Secondo l’Associated Press, mercoledì sono riusciti ad arrivare al molo solo 27 camion sui 70 messi insieme dall’Onu. E come hanno spiegato le forze armate Usa, trovare «percorsi alternativi» adesso è un obiettivo essenziale. L’Onu ha avvertito che «il progetto da 320 milioni di dollari potrebbe fallire se Israele non inizierà a fornire le condizioni necessarie ai gruppi umanitari per operare in sicurezza». Le operazioni israeliane proseguono sia a Rafah che nella parte centrale e settentrionale della Striscia. E se i volontari e gli addetti ai lavori rischiano di rimanere, come già successo, sotto il fuoco incrociato di Hamas e delle Israel defense forces, o di essere aggrediti dalle persone a caccia di cibo, non esistono ancora modi per garantire la loro sicurezza. Il pontile è protetto dalle forze di Washington. Ma la Casa Bianca ha promesso che non autorizzerà un solo militare a mettere piede nella Striscia. E questo implica che dopo lo sbarco, gli aiuti siano scoperti. Come se non bastasse resta inoltre da sciogliere il nodo della distribuzione. L’intera infrastruttura logistica della Striscia è devastata da un conflitto che ha distrutto strade e magazzini. Ed è difficile pensare a piani per costruire nuove strade e hub mentre la guerra infuria.

GLI OSTACOLI

Gli ostacoli sono sotto gli occhi di tutti. Specialmente dell’amministrazione Biden, che ora prova a correre ai ripari. Gli aiuti dagli aerei sono troppo pericolosi e in quantità troppo ridotte per essere un’alternativa concreta. E se il corridoio marittimo incontra così tante difficoltà, l’unico modo per far fluire i beni a Gaza è quello via terra. Quello che però deve essere sbloccato da Israele. Ieri, dopo una telefonata tra Biden e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il governo del Cairo ha acconsentito a fare arrivare gli aiuti dall’Egitto attraverso il valico di Kerem Shalom. Ipotesi che fino a questo momento era stata esclusa dal governo per non voler apparire in accordo con lo Stato ebraico. Ma dal momento che il valico di Rafah è chiuso e che la guerra incombe sulla città, l’unica strada percorribile è proprio quella via di transito. Per Washington si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo. Ma lo è soprattutto per i civili della Striscia, su cui adesso incombe il terribile spettro della carestia.