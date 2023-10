Gaza, ultimatum di Israele ai civili: «Via dal Nord». Migliaia di palestinesi in fuga, ma per Hamas è «propaganda»

È arrivato l'ultimatum di Israele ai civili. Nel settimo giorno di guerra tra Israele e Hamas, l'esercito israeliano ha infatti ordinato l'evacuazione di tutti i civili di Gaza dalle loro case entro 24 ore e lo spostamento nell'area a sud di Wadi Gaza.

Striscia di Gaza: cos'è, chi governa e perché è al centro della questione mediorientale

L'ordine di Israele e la contro risposta di Hamas

1,1 milioni di palestinesi residenti nel nord della Striscia di Gaza dovranno trasferirsi nel Sud dell'enclave entro 24 ore: questo l'ordine dell'esercito israeliano. Come riportato dal portavoce militare di Israele Daniel Hagari, «Comprendiamo che l’evacuazione della popolazione richiederà tempo.

Stiamo adesso verificando le cifre sulla possibilità di allungare il tempo concesso. La popolazione sarà avvertita con volantini, messaggi radio e telefonici, e sul web». L'area coinvolta è all'incirca un terzo di tutto il territorio della Striscia di Gaza: oltre a comprendere l’intera città di Gaza, le cittadine di Beit Hanoun e Beit Lahia, include anche due importanti campi profughi, Jabalya e Beach Camp.

Gaza, Hamas blocca chi fugge: chiusi i varchi. ​L'esercito israeliano pronto a entrare nella Striscia

Subito dopo l'annuncio dell'esercito israeliano, però, Hamas ha lanciato 150 razzi su Ashkelon, nel sud di Israele. Definendo l'annuncio di Israele «propaganda», il ministero dell’Interno di Hamas ha invitato la popolazione del nord della Striscia a non lasciare le proprie case. Oltre a questo, però, Hamas starebbe bloccando fisicamente le persone all'interno dell'area. Secondo Hagari, infatti, «Hamas sta erigendo posti di blocco e barriere per impedire agli abitanti di lasciare Gaza City». Per questo motivo, come affermato dal portavoce militare di Israele, l'esercito farà del suo meglio «per non colpire località sensibili, anche se in passato Hamas ha sfruttato ospedali, scuole e moschee come scudi per difendere le sue infrastrutture militari».

L'esodo

Come già anticipato, migliaia di persone hanno iniziato a lasciare le proprie abitazioni a Gaza City per raggiungere la zona a Sud della Striscia. Secondo la BBC, centinaia di macchine, moto e carri si stanno spostando dalla zona, carichi di bagagli e di persone. Chi non dispone di un veicolo si sta invece spostando a piedi, con i bagagli in mano. Una colonna lunga almeno 10 chilometri, composta anche da mucche, cammelli e pecore. Come riportato dall'ANSA, medici e pazienti resteranno nella zona di pericolo, in assenza di ambulanze e di soluzioni adeguate per il ricovero dei malati più gravi.

La richiesta dell'Onu

L'Onu avrebbe invece chiesto la revoca dell'ultimatum per motivi umanitari. Secondo il portavoce del segretario generale, Stephane Dujarric «un simile ordine rischia di trasformare quella che è già una tragedia in una situazione di calamità». Pensiero condiviso anche dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), che ha definito «orrendo» l'ordine di evacuazione. Secondo il commissario Philippe Lazzarini, «Ciò porterà solo a livelli di miseria senza precedenti e spingerà ulteriormente la popolazione di Gaza nell'abisso».

Secondo il commissario Philippe Lazzarini, «Ciò porterà solo a livelli di miseria senza precedenti e spingerà ulteriormente la popolazione di Gaza nell'abisso».