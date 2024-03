Gaza, la Cina sostiene la tregua voluta dall'Onu, ospedale palestinese bombardato da Tel Aviv. Noa: «Qui in Israele non fanno vedere il dolore nella Striscia»

Nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani la diplomazia ancora arranca senza riuscire a raggiungere almeno una tregua: la situazione nel sud della Striscia, dove si sono ammassati gli abitanti dell'intero territorio, è terribile, con il paradosso che decine di tonnellate di aiuti sono bloccati all'esterno del valico di Rafah.

Drammatico il caso dell'ospedale di al-Shifa per una settimana bombardato da aerei israeliani perché Tel Aviv ritiene che uomini di Hamas vi si siano rifugiati.

Gli ultimi dati del ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, affermano che dal 7 ottobre i palestinesi uccisi dagli attacchi israeliani sono oltre 32 mila (74 mila i feriti) con vasta quota di minorenni. Le vittime israliane sempre dal 7 ottobre, quando Hamas ha lanciato un attacco trucidando civili nei pressi della Striscia, sono 1.300 alle quali vanno aggiunti i 300 caduti delle forze armate israeliane.

La Cina ha intanto chiarito di sostenere un nuovo progetto di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul cessate il fuoco «immediato» a Gaza, a pochi giorni dal veto opposto all'iniziativa analoga promossa dagli Stati Uniti. «La Cina sostiene questo progetto di risoluzione e loda l'Algeria e gli altri Paesi arabi per il loro duro lavoro in questo senso», ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian. «Speriamo che il Consiglio di Sicurezza lo approvi il prima possibile e invii un segnale forte per la cessazione delle ostilità», ha aggiunto Lin nel briefing quotidiano.