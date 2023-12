Gaza, una catastrofe umanitaria: migliaia ammassati nella zona del varco di Rafah. Netanyahu: «Non ci fermeremo»

di Marco Ventura

Bombardamenti aerei, scambi d'artiglieria e battaglie corpo a corpo fra soldati israeliani e guerriglieri di Hamas da nord a sud della Striscia. La guerra continua e si fa più cruenta dopo il veto degli Stati Uniti all'Onu sulla risoluzione degli Emirati arabi uniti che proponeva al Consiglio di sicurezza il "cessate il fuoco umanitario a Gaza" (13 Sì, astenuta la Gran Bretagna, No americano). E si aggrava la catastrofe umanitaria con assalti ai circa 80 camion di aiuti quotidiani, considerati insufficienti, dal valico di Rafah con l'Egitto ai magazzini lungo un percorso che si è ridotto ormai a pochi chilometri, senza più la possibilità di proseguire verso il centro e il nord. «Non ci fermeremo», afferma il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. «La posizione americana alle Nazioni Unite è giusta, siamo grati agli Stati Uniti. Gli altri Paesi devono capire che non si può sostenere l'eliminazione di Hamas e poi fare appelli per lo stop della guerra, che la impedirebbe. Proseguiremo questa guerra giusta per distruggere Hamas e raggiungere tutti gli obiettivi».

Il Consigliere per la Sicurezza nazionale, Tzachi Hanegbi, parla alla Tv israeliana di «un'azione vigorosa, che certo Sinwar non si aspettava». Yahya Sinwar, capo di Hamas nella Striscia, è il ricercato numero 1 dell'Idf, l'esercito di Israele. Finora, calcola Hanegbi, i guerriglieri uccisi sono già 7mila. Se fosse vero, e se fossero attendibili le stime diffuse ieri da Hamas sui 17.700 morti e oltre 46mila feriti sotto le bombe israeliane, come minimo i morti civili sarebbero circa 10mila. Solo nelle ultime ore, 133. All'ospedale Nasser di Khan Younis, nel Sud, ne sarebbero arrivati 62, in quello dei Martiri di Al-Aqsa, nella città centrale di Deir al-Balah, altri settantadue. Oltre a 160 feriti. Decine di familiari pregano nei cortili degli ospedali prima di trasferire i corpi nei cimiteri e nelle fosse comuni. Intanto, Hamas continua a sparare razzi su Israele e l'Idf diffonde un video in cui si vedrebbero miliziani appropriarsi degli aiuti destinati ai civili. Una situazione esplosiva, "catastrofica" secondo l'Onu, insostenibile anche a Rafah che resta il luogo più sicuro che però si sta riempiendo di centinaia di migliaia di sfollati dal resto della Striscia.Presto si arriverà a oltre un milione di persone stipate alla barriera con l'Egitto. È lo scenario che il segretario generale dell'Onu, Guterres, ha descritto come «punizione collettiva di tutto un popolo», appellandosi per la prima volta all'art. 99 della Carta delle Nazioni Unite per sottoporre di sua iniziativa al Consiglio di sicurezza la crisi di Gaza come minaccia alla sicurezza e pace mondiale. Israele, compatto, denuncia «l'antisemitismo» di Guterres. «Non c'è altra spiegazione razionale al suo comportamento», dice il capo dell'opposizione a Netanyahu, Lapid. «Ci stiamo difendendo dopo che i nostri figli sono stati uccisi e presi come ostaggi da terroristi brutali, ma Guterres adesso, all'improvviso, invoca l'art. 99 per aiutare Hamas». Anche più duro il ministro degli Esteri, Eli Cohen: «Guterres disonora la sua posizione e rappresenta il segno di Caino all'Onu». Al contrario, un portavoce dell'ufficio politico di Hamas, Ezzat el-Reshiq, definisce «immorale e disumano» il veto americano, «una partecipazione diretta all'occupazione nel commettere uccisioni, massacri e pulizia etnica del nostro popolo». Tutte le grandi organizzazioni per i diritti umani, da Human Rights Watch a Amnesty, accusano Biden di «complicità» e di non esercitare «leadership globale».A Tel Aviv nessuno sa dire quanto durerà il conflitto, ma per il generale Herzi Halevi, capo di stato maggiore dell'Idf, ogni giorno sono «sempre più numerosi i terroristi uccisi e feriti, negli ultimi giorni ne stiamo vedendo molti che si arrendono, segno che la loro rete si sta disfacendo e che dobbiamo premere più duramente». L'appoggio americano è concreto, se Biden ha scavalcato pure il Congresso e azzerato i canonici 20 giorni di valutazione prima di decidere l'invio di oltre 45mila munizioni, 14mila delle quali per i carri armati Merkava, un totale di 106 milioni di dollari. Il tutto compreso nel pacchetto di assistenza militare a Ucraina e Israele. Intanto i ribelli yemeniti Huthi filo-iraniani minacciano di colpire tutte le navi nel Mar Rosso dirette verso Israele.