Gaza, Netanyahu sfida gli Usa: «La gestiremo noi». Stop dalla Casa Bianca. Combattimenti dentro Gaza City

di Mauro Evangelisti



Dialogo impossibile mentre a Gaza centinaia di palestinesi muoiono ogni giorno e 240 israeliani e stranieri proseguono il loro calvario, prigionieri di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche. Benjamin Netanyahu respinge le richieste americane di una pausa umanitaria e addirittura prospetta una occupazione della Striscia, ipotesi bocciata dalla Casa Bianca. Il primo ministro israeliano dice nel corso di una intervista al network americano Abc: «Non ci sarà il cessate il fuoco generale senza il rilascio dei nostri ostaggi». Abu Marzouk, numero due di Hamas, al microfono fornitogli dalla Bbc detta le condizioni: «Rilasceremo gli ostaggi se cesseranno i combattimenti». Non sembrano le premesse di una tregua.



FUTURO

Netanyahu apre solo a «piccole pause» dei combattimenti.

Ieri mattina è stato concesso ai civili di utilizzare un corridoio umanitario per spostarsi da Nord a Sud. Biden, secondo un retroscena del sito Axios, ha chiesto a Netanyahu tre giorni di pausa nei combattimenti per proseguire le trattative sugli ostaggi (Hamas potrebbe rilasciarne una quindicina). Bibi in cambio ha prospettato un futuro per la Striscia che sembra andare in una direzione differente rispetto alle rassicurazioni che escludevano una nuova occupazione. «Israele per un periodo indefinito avrà la responsabilità generale della sicurezza a Gaza perché abbiamo visto cosa succede quando non abbiamo quella responsabilità». In sintesi: Israele controllerà a lungo il territorio, anche se formalmente non intende governarlo, visto che Netanyahu aggiunge: «Governeranno coloro che non vogliono continuare sulla strada di Hamas».

Le parole del primo ministro israeliano però non sono piaciute alla Casa Bianca. Vedant Patel, vice portavoce del Dipartimento di Stato, ieri sera ha puntualizzato: «Gli Stati Uniti non sosterranno nessuna ricollocazione forzata dei palestinesi fuori da Gaza. Il nostro punto di vista è che i palestinesi devono essere in prima linea in queste decisioni. Gaza è terra palestinese e rimarrà terra palestinese. In generale, noi non sosteniamo la rioccupazione di Gaza e nemmeno Israele». Ecco, su quel «nemmeno Israele» molto dipende da cosa si definisce come «occupazione». E ieri sera Netanyahu ha ribadito: «Mi rivolgo ai cittadini di Gaza, per favore spostatevi a Sud. Lo so che lo state già facendo, continuate, perché Israele non si fermerà. Non ci saranno ingressi di lavoratori, non ci sarà cessate il fuoco senza il ritorno a casa degli ostaggi». Andiamo indietro di qualche giorno, al 5 novembre, quando il segretario di Stato Antony Blinken ha incontrato a Ramallah Abu Mazen, presidente dell’Autorità palestinese. Quest’ultimo ha dichiarato: «Ci assumeremo pienamente le nostre responsabilità ma nel quadro di una soluzione politica globale che includa tutta la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza».

Detta così, sembra aprirsi uno scenario: Hamas annientata, l’Autorità palestinese, grande nemico, potrebbe tornare dove Fatah fu cacciata nel 2007. Ieri sono circolate notizie di un attentato ai danni di Abu Mazen. Una fonte palestinese, citata dalla radio pubblica israeliana, ha smentito e dato una differente versione dei fatti: nel corso di una operazione contro trafficanti di droga c’è stato uno scontro con i servizi di sicurezza palestinesi proprio mentre stava passando il convoglio di Abu Mazen. Il 6 novembre, però, Palestine Chronicle ha riportato la notizia di un ultimatum di un gruppo definitosi “Figli di Abu Jandal”, formato da esponenti della sicurezza palestinesi, che diceva: «Abu Mazen ha 24 ore per prendere una posizione chiara contro l’occupazione israeliana».



Nel governo israeliano i piani per il futuro della Striscia di Gaza non sono univoci. Il falco Yaov Gallant, ministro della Difesa: «La Striscia di Gaza è la più grande base del terrore che l’umanità abbia costruito. Al termine della guerra, non ci sarà alcuna minaccia alla sicurezza di Israele da parte di Gaza, e Israele manterrà completa libertà di azione, per rispondere a qualsiasi situazione nella Striscia che rappresenti una minaccia. Hamas, come organizzazione militare o organo di governo a Gaza, cesserà di esistere». Il leader centrista Benny Gantz, entrato nel governo di emergenza dopo il massacro del 7 ottobre, usa altri toni: «Gaza non sarà cancellata, resterà là con Khan Yunes e Rafah anche il giorno dopo la conclusione della guerra. Ma noi faremo in modo che da là non provengano più minacce».



SUCCESSO

Nelle dichiarazioni di ieri sera Netanyahu ha rassicurato gli israeliani sull’andamento dell’offensiva nella Striscia. L’esercito sta avanzando, ha tagliato in due il territorio, eliminato molte postazioni da dove vengono lanciati i razzi, eliminato o catturato vari dirigenti di Hamas, l’obiettivo è decapitare l’organizzazione (e gli altri gruppi terroristici). L’esercito è a Gaza City, i combattimenti sono furiosi, di ieri sera la notizia che sono stati trovati altri tunnel, proprio sotto la ruota del parco giochi, in cui erano conservate armi e sostanze chimiche. Gallant ha ricordato che è in corso la caccia al capo di Hamas nella Striscia: «Yahya Sinwar si nasconde nel suo bunker e non ha più contatti con i suoi associati, sarà eliminato». Sintesi di Netanyahu (la cui popolarità ormai è però in caduta libera): «A volte si verificano anche perdite dolorose, ma il successo è fenomenale». Restano, drammatiche, le incognite sul futuro degli ostaggi. Ieri il ministro degli Esteri thailandese, Parnpree Bahiddha-Nukaril ha ricevuto rassicurazioni, nel corso delle trattative con Hamas: presto saranno liberati i 24 braccianti thai rapiti (un’altra ventina sono stati uccisi nel corso del massacro del 7 ottobre) «visto che non c’entrano nulla con questa guerra».