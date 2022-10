Coppia gay pubblica foto dell'ultimo bacio e poi si toglie la vita: «Lieto fine, lo abbiamo deciso insieme»

Il loro amore non sarebbe stato accettato. Così due ragazzi, Tigran e Arsen, hanno deciso di togliersi la vita insieme. Un episodio gravissimo, a testimonianza dell'omofobia imperante nel loro Paese, l'Armenia. Prima del suicidio, la coppia ha pubblicato un post su Instagram: una foto in cui i due giovani si baciano corredata da un ultimo messaggio. A denunciare l'accaduto è l'associazione Pink Armenia, gruppo che si batte per i diritti Lgbt nel Paese. «Lieto fine», scrivono Tigran e Arsen nel loro ultimo post. «Le decisioni sulla condivisione delle foto e sui nostri prossimi passi - aggiungono - sono state prese da entrambi».

L'omosessualità in Armenia non è tutelata in alcun modo dallo Stato. La società discrimina fortemente i gay ed episodi simili a questo sono già accaduti in passato. Pink Armenia spiega che molti giovani hanno deciso di farla finita perché provano «sentimenti di colpa, paura, auto-colpevolizzazione e vergogna dovuti all’atteggiamento della società nei confronti del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere».

This is yet another example where hatred against LGBTQI people leads to suffering and distress that leads to suicide. I call on the Armenian government to effectively combat hate speech and firmly end anti-LGBTQI discrimination #PACE_ Equality https://t.co/zImNxeP8H9

— Christophe Lacroix (@LacroixCh) October 23, 2022