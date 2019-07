Uomo aggredito con un machete in strada a Londra: «Colpito perché gay»

Un uomo è stato ferito oggi a colpi di machete alle gambe nel quartiere londinese di Southwark, a sud del Tamigi, in quello che la polizia britannica sospetta essere un nuovo attacco a sfondo omofobo. Lo riferiscono i media del Regno Unito. L'aggressore, secondo alcune testimonianze, pare si sia dileguato in sella a una moto e attualmente è ricercato da Scotland Yard. La vittima è stata ricoverata in ospedale. Si tratta dell'ultima di una catena di brutali aggressioni violente denunciate nelle ultime settimane da gay o lesbiche a Londra, come in altre città britanniche.

Ultimo aggiornamento: 24 Luglio, 00:12

