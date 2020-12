Brexit, il gatto di Downing Street ruba la scena: attacco al piccione, fotografi scatenati

Una zampata a un malcapitato piccione di passaggio, come a voler celebrare a modo suo l'imminente accordo sul dopo Brexit fra Regno Unito e Ue. Il gatto Larry, che da anni spadroneggia a Downing Street, indifferrente al succedersi dei capi di governo di Sua Maestà (da David Cameron, a Theresa May, a Boris Johnson), ha rubato di nuovo la scena stamani di fronte alla residenza del primo ministro britannico, attirando l'attenzione di giornalisti, fotografi e troupe televisive. L'attacco ha indotto ovviamente il volatile a battere in ritirata.

Here’s Larry the Downing Street cat (@Number10cat) catching a pigeon in front of the waiting press this morning... pic.twitter.com/1aBwNedrtf — Luke Powell (@LukePowell88) December 24, 2020

Intanto, ci sarebbe una bozza di compromesso sulla pesca, l'ultimo scoglio rimasto prima di un accordo sulla Brexit, è stata elaborata dai negoziatori europei e britannici. Lo riporta Bloomberg, secondo la quale l'accordo sta quindi per essere raggiunto.

