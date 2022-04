Gas russo, Polonia: stop fornitura da domani mattina alle 8. Varsavia «ha rifiutato di pagare Gazprom in rubli»

La Russia va al muro contro muro con la Polonia e chiude i rubinetti. Facendo così schizzare il prezzo del gas sui mercati europei. Mentre a Bruxelles si risolve la prima disputa interna sul tetto al prezzo del gas per rispondere al caro-energia, con un ok dato a Spagna e Portogallo. Ma è fronte russo-polacco a scaldare il confronto energetico. Con un botta e risposta affidato agli annunci dei media polacchi e della Tass nel tardo pomeriggio, Mosca ha deciso di sospendere «totalmente» dalle otto di domani mattina il flusso di gas portato alla Polonia dallo Yamal. Una dura controffensiva nei confronti del governo polacco che non si è voluto piegare alla richiesta di pagare le forniture in rubli. E, in aggiunta, ha annunciato di infliggere nuove sanzioni a diverse aziende russe. Il termine per rispettare i contratti in essere e pagare in rubli, hanno fatto sapere da Mosca, è scaduto venerdì. E la Polonia, ha tuonato Gazprom per bocca del suo portavoce Sergey Kupriyanov, avrebbe dovuto pagare entro oggi rispettando la nuova procedura.

APPROFONDIMENTI GUERRA Carri armati "Ghepardo" dalla Germania EUROPA Il tema LA STRATEGIA Petrolio e gas russi, intesa Usa-Europa MONDO Foto

Caro energia, allarme Bce: «Famiglie costrette a usare risparmi per pagare bollette»

Stop forniture gas russo in Polonia

L'ingiunzione perentoria però non ha spaventato Varsavia, che a metà pomeriggio ha riunito un comitato di crisi al ministero del Clima e poi ha tirato dritto per la sua strada con un secco 'nò. A rincarare la dose ci ha pensato la società petrolifera nazionale PGNiG, che ha definito l'interruzione delle forniture «una violazione» del contratto previsto per Yamal, annunciando di voler sporgere denuncia. I vertici societari hanno assicurato di essere pronti a ottenere «gas da altre direzioni con i collegamenti ai confini occidentali e meridionali e il terminal Gnl di Swinoujscie, che aumenta il numero di navi metaniere servite». E il bilancio è poi completato dalla produzione nazionale di gas e dalle riserve di carburante accumulate negli impianti di stoccaggio sotterranei: «I nostri magazzini sono pieni al 76%. Non ci sarà carenza di gas nelle case polacche», ha tagliato corto la ministra polacca del Clima e dell'Ambiente, Anna Moskwa, ricordando che il Paese «per anni» è stato «effettivamente indipendente dalla Russia».

Ma, oltre al nodo delle scorte e dell'indipendenza energetica dalla Russia da risolvere il prima possibile, i timori legati al caro-energia restano vivi in tutta Europa. La crisi improvvisa nel pomeriggio ha fatto accelerare il prezzo del gas sui mercati europei: il metano, piuttosto calmo in giornata, è schizzato fino a 107 euro al megawattora, con un aumento massimo del 17% rispetto a ieri. Il prezzo del gas sul listino di riferimento di Amsterdam ha poi provato ad assestarsi attorno a quota 100 euro. I riflettori si sono così riaccesi sull'urgenza di misure a livello europeo per proteggere cittadini e imprese schiacciate da bollette sempre più pesanti. La prima apertura di Bruxelles è arrivata ad appannaggio di Spagna e Portogallo, che dopo trattative lunghe e complicate hanno strappato il via libera Ue alla richiesta di limitare il prezzo del gas sulla penisola iberica. Andando così a tagliare la bolletta elettrica di circa il 40%. Madrid e Lisbona potranno fissare un tetto massimo di 40 euro a megawattora (MWh) al prezzo all'ingrosso per poi salire progressivamente fino a raggiungere i 50 euro nella media dei dodici mesi in cui la misura d'emergenza sarà attiva. Una vittoria politica a cui guardare, secondo gli osservatori, anche per chi, come l'Italia, da settimane insiste per un price cap generalizzato per tutta l'Unione.