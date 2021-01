È ancora boom per GameStop, una delle compagnie che sta vivendo uno dei momenti più floridi della sua storia. L'azienda, che è uno dei principali rivenditori di videogiochi nuovi e usati al mondo, sta facendo letteralmente impazzire gli analisti e gli investitori di tutto il mondo. Il motivo lo spiega Nbc News, che in un articolo di ieri ha segnalato che l'azienda, solo negli ultimi 6 mesi, ha registrato un aumento di circa l'8.000 per cento del prezzo delle sue azioni. Un dato incredibile, considerando che fino a un anno fa GameStop era in grave perdita, e aveva chiuso ben 400 negozi nel mercato offline. Un aumento anomalo, quindi, le cui cause sono probabilmente legate a Reddit, una piattaforma online da 2 milioni di iscritti dove chi è registrato può chattare e condividere post.

Chi naviga su Reddit ha la possibilità di seguire dei trends e metterli in comune: secondo alcuni un alto numero di utenti di Reddit ha concordato l'acquisto in massa dei titoli di GameStop. Un fatto che avrebbe fatto registrare un'impennata dei prezzi. Lo scopo dell'operazione sembra sia quello di sfidare i ribassisti escludendo gli short seller (vendita allo scoperto) del titolo: l'operazione ha fatto ottenere a GameStop un valore di mercato attuale che va oltre i 24 miliardi di dollari. Solo nel mese di gennaio la crescita del valore delle azioni è stata del 429%.

Una «rivoluzione» - quella di GameStop - partita dal basso e guidata dai piccoli investitori. Il co-fondatore di Reddit, Alexis Ohanian, ha commentato la crescita di GameStop a Wall Street sostenendo che si tratta di un fenomeno destinato a diventare la norma: «Non penso che torneremo indietro [alla situazione precedente] perché queste comunità sono il prodotto di internet: che sia su una piattaforma o su un'altra, questo è il nuovo normale», ha dichiarato Ohanian.

Nel frattempo, la piattaforma di trading Robinhood ha appena limitato le transazioni per GameStop, Amc, BlackBerry e Nokia dopo la volata delle ultime sedute, innescata dal braccio di ferro fra gli investitori individuali - provenienti da Reddit - e gli hedge fund. Gli ultimi dati della giornata hanno segnato inoltre un ribasso di GameStop a Wall Street. I titoli hanno perso il 24% a 265 dollari per azione, con una capitalizzazione di mercato di 18,5 miliardi di dollari. Una tendenza contraria rispetto all'aggiornamento - arrivato in mattinata - che segnava +40% nelle contrattazioni che precedono l'apertura di Wall Street. Un dato che conferma come il fenomeno degli investitori individuali su Reddit persista ancora.

