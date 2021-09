Gabby Petito morta, autopsia conferma che il corpo ritrovato è della 22enne: «È stata uccisa»

Mercoledì 22 Settembre 2021, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 09:33

Il medico legale ha confermato quello che ormai tutti avevano capito: il corpo rinvenuto domenica nella Bridger-Teton National Forest, in Wyoming, è quello di Gabby Petito, la ragazza di 22 anni scomparsa mentre era in viaggio con il fidanzato. Lo ha annunciato l'Fbi, spiegando che per gli specialisti l'ipotesi più probabile della sua morte è un omicidio. «Il medico legale della contea di Teton, il dottor Brent Blue, ha confermato che i resti sono quelli di Gabrielle Venora Petito, data di nascita 19 marzo 1999», scrive l'agenzia federale su Twitter. «La determinazione iniziale del dottor Blue sulla modalità della morte è omicidio. La causa della morte rimane sospesa in attesa dei risultati finali dell'autopsia».

Teton County Coroner Dr. Brent Blue confirmed the remains are those of Gabrielle Venora Petito, date of birth March 19, 1999. Coroner Blue’s initial determination for the manner of death is homicide. The cause of death remains pending final autopsy results. pic.twitter.com/JoHenMZ9UU — FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021

Attraverso il proprio legale, la famiglia di Brian Laundrie, il fidanzato della ragazza morta, ha espresso le proprie condoglianze: «Che Gabby riposi in pace». Il 23enne è sparito il 14 settembre, dopo essere rientrato a casa dalle vacanze senza la fidanzata. Le ricerche sono in corso nella vasta area del Carlton Reserve, in Florida, dove pare si sia diretto prima di sparire nel nulla.