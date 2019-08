G8 Genova, arrestato in Francia italiano condannato per gli incidenti

Un italiano condannato a 13 anni di reclusione in Italia e ricercato dagli incidenti del G8 di Genova del 2001, è stato arrestato nell'ovest della Francia, secondo quanto riferiscono i media francesi. La procura di Rennes ha precisato che l'uomo è stato arrestato giovedì nella regione di Morbihan dalla brigata nazionale per la ricerca dei fuggitivi in seguito a due mandati d'arresto europei emessi dalle procure di Milano e di Genova. La stessa fonte ha identificato l'arrestato con il cognome di Vecchi e ha aggiunto che era ricercato per gli incidenti di Genova di 18 anni fa in cui trovò la morte Carlo Giuliani. Un collettivo di attivisti francesi denominato 'Sostegno a Vincenzò ha emesso un comunicato in cui afferma che l'uomo si chiama appunto Vincenzo Vecchi, di circa 40 anni, che da diversi anni vive in una comune vicino a Rochefort-en-Terre. Il collettivo afferma che Vecchi è stato condannato in Italia per «devastazione e saccheggio» e fa appello allo Stato francese perché non venga estradato in Italia.

