G7 a Hirosima, iniziato l'incontro fra Meloni e Macron. Biden: «Libereremo il mondo dalle armi nucleari»

Aggiornamenti in evidenza

Il presidente americano Joe Biden ha promesso di lottare per un mondo libero dalle armi nucleari nel messaggio scritto nel Libro d'Onore del Peace Memorial Museum di Hiroshima, dedicato alle vittime della prima bomba atomica sganciata nel 1945 dagli Usa. «Possano le storie di questo Museo ricordarci tutti i nostri obblighi per costruire un futuro di pace», ha scritto Biden dopo la visita fatta ieri con gli altri leader del G7, all'apertura del summit. «Insieme continuiamo a fare progressi verso il giorno in cui potremo finalmente e per sempre liberare il mondo dalle armi nucleari», ha aggiunto Biden, secondo il governo di Tokyo.