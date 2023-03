Tenta di rapire un bambino alla fermata dell'autobus: i compagni di classe salvano l'amico mettendo in fuga il rapitore

«L'unione fa la forza» è una frase che spesso sentiamo dire ma che mai come questa volta trova la propria essenza. Un gruppo di bambini ha fermato il rapimento di un loro coetaneo alla fermata dello scuolabus. Il rapitore è Jamaal Germany, un uomo di 30 anni. L'incidente si è verificato lunedì mattina presto a Gaithersburg, nel Maryland, a circa 20 miglia a nord di Washington.

«La vittima ha dichiarato che si trovava alla fermata dell'autobus nell'isolato 17600 di Towne Crest Dr., intorno alle 7:20 del mattino, quando il sospetto avrebbe afferrato il bambino e lo ha tirato verso un condominio», si legge in un comunicato del Dipartimento di Polizia della Contea di Montgomery a seguito dell'incidente. «Diversi studenti che si trovavano alla fermata dell'autobus hanno cercato di intervenire e la vittima è riuscita a liberarsi».

Le motivazioni del sospetto riguardo al tentativo di rapimento non sono attualmente chiare, mentre le autorità continuano a indagare sull'incidente.

Le autorità affermano che all'arrivo dello scuolabus tutti gli studenti erano presenti e sono saliti a bordo prima che l'incidente venisse segnalato al personale scolastico. Anche un agente della comunità è intervenuto recandosi alla alla scuola dei bambini circa 30 minuti dopo la segnalazione del tentato rapimento.

«Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno identificato Germany come il sospetto», ha dichiarato il dipartimento di polizia della contea di Montgomery. «È stato arrestato e trasportato all'unità centrale di elaborazione della Contea di Montgomery. Al momento non sono disponibili informazioni sulla detenzione».

A Gaithersburg community is distraught after Montgomery County Police arrested Jamaal Germany, 30, for attempted kidnapping at a school bus stop this morning. The child was unharmed, and broke free after other students fought Germany off! More details tonight on @7NewsDC at 11. pic.twitter.com/7W1atRrHwg

