Dà fuoco al marito perché si rifiuta di rivelargli la password del cellulare e la schiaffeggia

Una donna è stata arrestata per aver dato fuoco al marito. E' avvenuto nel villaggio dell'isola di Lombok, che fa parte dell'arcipelago delle Sonda. "Non voleva darmi la password del suo cellulare", si è giustificata Ilham Cahyani. Tutto è iniziato mentre Dedi Purnama, 26 anni, stava lavorando sul tetto della loro casa per aggiustare delle tegole. E' in quel preciso momento che la donna gli ha chiesto il codice del telefonino. Ma quando l'uomo si è rifiutato è andata su tutte le furie. Una volta rientrato a casa è iniziata la discussione.



Il capo della polizia di Lombok ha spiegato: "Quando l'uomo è sceso dal tetto ha dato uno schiaffo alla moglie che subito dopo ha afferrato una latta di benzina e l'ha rovesciata addosso a Dedi, poi ha preso un accendino e gli ha dato fuoco". Un vicino ha visto delle fiamme dalla finestra quando è accorso in aiuto si è trovato davanti una scena raccapricciante, il 26enne era completamente avvolto dal fuoco "ho preso tutto quello che avevo a portata di mano per fermare quella tortura". Il giovane marito è stato portato nell'ospedale di Keruak: ha riportato ustioni gravi sulla parte superiore del corpo. Dopo due giorni di agonia è morto per le ferite riportate. La moglie è stata arrestata, per ora resta in custodia nella stazione di polizia di East Lombok in attesta del processo.

