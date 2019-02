Mangia funghi al ristorante stellato: muore una donna, 11 persone intossicate

Ultimo aggiornamento: 21:26

Unadi 46 anni èe altresono state ricoverate in ospedale per un'dopo aver consumato un piatto a base diin un. Il locale, noto per la sua cucina innovativa, è stato posto sotto sequestro dalle autorità in seguito alla tragedia, avvenuta lo scorso fine settimana.Il dramma è avvenuto a, nel, uno dei più in voga per la cucina sperimentale. Come riporta anche il Telegraph , lasi trovava in compagnia del marito e del figlio di dieci anni, quando ha avvertito un malore, contraddistinto da. Ricoverata d'urgenza in ospedale, la donna ènella mattina di domenica scorsa. Anche il marito e il figlio hanno accusato dei malori e sono finiti in ospedale, insieme ad altre nove persone che avevano consumato lo stesso piatto. Una vera e propria tragedia per la famiglia della donna, che stava festeggiando il compleanno del marito.Sotto accusa, secondo quanto riportano fonti investigative raccolte da Leggo, ci sarebbe un piatto a base di unparticolare, noto comeche può essere consumato ma solo dopo un'accurata cottura. Se consumato crudo, infatti, il fungo rilascia nell'organismo una sostanza potenzialmente letale per l'organismo, l'idrazina. Gli, comunque, non vogliono giungere a conclusioni affrettate: «Dobbiamo ancora stabilire se il decesso è strettamente legato a quel fungo o se sono sopraggiunte ulteriori complicazioni».Le indagini proseguono e alcuni campioni deicucinati nel ristorante sabato scorso sono stati inviati ad alcuni laboratori per gli esami tossicologici. Resta da capire, infatti, se si è trattato di una cottura insufficiente di morchella o se, addirittura, siano stati cucinati dei funghi molto simili per forma e dimensioni, ma estremamente velenosi per l'uomo anche se ben cotti. Lo chef del RiFF, il tedesco, al momento non sarebbe indagato ma ha dichiarato: «Abbiamo deciso di chiudere il ristorante ancora prima del sequestro, il locale rimarrà chiuso finché non verrà fatta luce sull'accaduto. Sono profondamente addolorato per la morte di quella donna. Ho offerto la massima collaborazione agli inquirenti».