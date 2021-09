L'impresa (mozzafiato) del funambolo: attraversa la Senna dalla Torre Eiffel a 70 metri di altezza

Domenica 19 Settembre 2021, 14:27

Un highline walker (funambolo) francese ha attraversato la Senna a Parigi a un'altezza di 70 metri, in un'impresa mozzafiato osservata dalla folla in festa sulla Torre Eiffel e lungo le rive. Attaccato con una cinghia a un cordino di sicurezza, il ventisettenne Nathan Paulin ha camminato lentamente a piedi nudi su una linea tesa attraverso il fiume tra la Torre Eiffel e il teatro Chaillot. Si è solo fermato per alcune pause, seduto o sdraiato sulla corda.