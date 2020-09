Fuma spinello e si addormenta nel letto con il figlio di 4 mesi: il bambino muore schiacciato

Rotola sopra il figlio che dormiva nel letto con lui e lo uccide. Brooklyn Newton di Blackpool, in Inghilterra, ha ucciso accidentalmente il figlio Isaac di appena 4 mesi dopo essersi rotolato sopra di lui mentre dormivano nello stesso letto. Il padre, che avrebbe fatto uso abituale di cannabis, ha scoperto il corpo senza vita solo al suo risveglio.

Terremoto, scossa di magnitudo 3.4 davanti alla costa della Calabria

Incidente con l'auto contro un cinghiale: muore un uomo di 54 anni

Il padre ha raccontato di aver prima allattato il figlio e di averlo messo a dormire insieme al fratello maggiore, poi ha fumato dell'erba e si è messo a dormire tra i bambini nel letto. Al suo risveglio ha notato che il più piccolo era freddo e aveva sangue dal naso. Immediatamente, come riporta la stampa locale, ha chiamato i soccorsi ma purtroppo per il bambino non c'è stato nulla da fare.

La polizia conducendo le indagini si è accorta della presenza di droghe e strumenti utilizzati per il consumo. La prescrizione medica non è stata sufficiente a scagionare il padre dalle accuse di omicidio. Un'autopsia eseguita dalla dottoressa Alison Armor ha scoperto che Isaac era morto da tempo ed era sdraiato a faccia in giù sul letto quando è stato trovato.

Ultimo aggiornamento: 18 Settembre, 08:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA