Il battesimo del fuoco per la Marina tedesca nel Mar Rosso è arrivato nella tarda notte di martedì, quando la fregata Hessen, che partecipa alla missione europea Aspides, ha abbattuto due droni Houthi lanciati dallo Yemen. Ad annunciarlo sono state le stesse forze armate di Berlino, che sui social hanno confermato di avere colpito i due obiettivi senza avere riportato danni. «Questo probabilmente è lo schieramento più pericoloso della Marina tedesca da molti, molti anni», ha dichiarato un portavoce del governo di Berlino. Un commento arrivato mentre la rivista Der Spiegel ha rivelato che il giorno prima la stessa Hessen si era resa protagonista di un incidente che poteva avere conseguenze disastrose, rischiando di abbattere per errore un drone americano.

L'episodio è avvenuto nella notte di lunedì, quando l'equipaggio della fregata, individuando un drone sconosciuto sui radar, ha ricevuto l'ordine di abbatterlo. Secondo le ricostruzioni dei media, poi confermate anche dalla Difesa, il comando tedesco si era coordinato con quello statunitense di Prosperity Guardian per capire quale fosse l'origine del mezzo. Ma nessuno è riuscito a dare una risposta. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un drone Reaper appartenente agli Stati Uniti ma impegnato in un'altra missione antiterrorismo. E il mancato abbattimento per fuoco amico è stato dovuto solo a un caso fortuito (ma imbarazzante per Berlino): i missili della Hessen hanno avuto un problema tecnico e sono precipitati in mare.

L'incidente, oltre a dimostrare la necessità di un coordinamento su più livelli tra gli alleati, conferma quanto siano affollati i cieli e le acque del Mar Rosso. E quanto la missione europea a guida tattica italiana si trovi a dover gestire uno scenario estremamente complesso. Gli Houthi, la milizia sciita che dal 7 ottobre incendia le rotte che solcano le acque del Golfo di Aden, di Bab el Mandeb e del Mar Rosso, non sembra intenzionata a fermare i suoi attacchi. E nello stesso tempo, continuano i raid delle forze angloamericane contro i missili e i siti di lancio dei ribelli in territorio yemenita. Sono 230 gli obiettivi colpiti dal Pentagono da quando gli Houthi hanno iniziato la loro guerra alle navi dirette o legate a Israele. E dopo che il leader della milizia, Abdulmalik Al Houthi, ha annunciato l'impiego anche di armi sottomarine, il sito israeliano Globes ha riferito che quattro cavi che passano nei fondali del Mar Rosso sarebbero stati danneggiati proprio dalle forze yemenite. Gli Houthi hanno smentito le accuse, sottolineando anzi il loro impegno a tutelare la sicurezza dei cavi sottomarini. «Confutiamo i resoconti propagandistici dei mass media legati al nemico sionista che diffondono accuse sulle cause dei danni ai cavi sottomarini internazionali nel Mar Rosso» ha riferito il ministero delle Telecomunicazioni degli Houthi. Ma il pericolo per queste infrastrutture strategiche è da molto tempo sotto la lente d'ingrandimento dell'intelligence e delle forze armate dei Paesi interessati, che già vedono gli effetti di questa escalation sulle rotte commerciali.La "Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza" 2023 redatta dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica parla di un «-35% di traffici nel Canale di Suez» dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza. E il crollo è dovuto all'attivismo della milizia, che ha scatenato gli attacchi sia per premere su Israele sia per ergersi a protagonista del Medio Oriente, anche divincolandosi dalla regia iraniana. Da tempo gli analisti indagano sui rapporti tra gli Houthi e l'Iran. E secondo molti osservatori, il gruppo ribelle, anche se legato a doppio filo alle armi iraniane, starebbe assumendo una postura sempre più autonoma rispetto agli ordini di Teheran. Una possibile scheggia impazzita all'interno del cosiddetto "Asse della Resistenza".L'attenzione ora è rivolta anche alle possibili mosse Houthi con l'inizio del Ramadan, e l'arrivo di quel periodo che unirà guerra a Gaza, mese sacro per i musulmani e potenziale avanzata israeliana su Rafah. Il timore è che le milizie legate all'Iran possano avviare una nuova escalation. E ieri, i media arabi hanno rivelato che la Repubblica islamica avrebbe dato il via libera a Hezbollah per una «risposta dura» in caso di attacco israeliano in Libano.