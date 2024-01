Freddo record in Scandinavia, -43,6 gradi in Svezia: non accadeva dal 1999

La Scandinavia torna indietro nel tempo e alle vecchie abitudini climatiche. Un'ondata di freddo polare proveniente dalla regione artica ha colpito Svezia, Finlandia e Danimarca, provocando notevoli disagi. Come agli automobilisti bloccati, in centinaia, sulla E22 per oltre 10 ore a causa del gelo. A Kvikkjokk, Lapponia, la temperatura è scesa a -43,6 gradi, un record di 25 anni. I meteorologi prevedono che le temperature estreme raggiungeranno Stoccolma sabato. Il freddo, le tempeste di neve e i venti forti hanno causato interruzioni nei trasporti e la chiusura delle scuole in varie zone della Scandinavia.

Freddo in Scandinavia, il record è del 1951

«Per metterlo in prospettiva, questa è la temperatura di gennaio più bassa in Svezia dal 1999», ha dichiarato Mattias Lind, meteorologo dell'agenzia nazionale svedese Smhi. Nel gennaio 1999 in Svezia era stata registrata una temperatura di -49 gradi Celsius, al pari del precedente record appartenente all'inverno 1951. Lind ha spiegato che la misurazione record della scorsa notte è stata effettuata presso la stazione di Kvikkjokk-Årrenjarka, nell'estremo nord del Paese scandinavo. «È la temperatura più bassa registrata in questo punto specifico da quando sono iniziate le misurazioni» nel 1888, ha detto.

Diverse altre stazioni hanno registrato temperature inferiori a meno 40°C nel nord della Svezia. Nonostante i residenti della regione siano abituati a temperature gelide, la recente ondata di freddo ha costretto gli operatori di autobus locali a sospendere i servizi, e l'operatore ferroviario Vy ha dichiarato di aver cancellato tutti i treni a nord della città di Umea per i prossimi giorni.