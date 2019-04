​​Fratelli si scambiano la patente per 20 anni ma a tradirli è la calvizie

Due fratelli si sono scambiati la patente di guida per 20 anni fino a quando, a tradirli, è stata la calvizie. E’ accaduto a Jiamusi, nella prefettura di Heilongjiang, nel nord est della Cina. E’ sembrato di rivivere le scene del film “Fracchia la belva umana”, quando il povero Fracchia e la belva si scambiavano, al bisogno, un lasciapassare per superare i controlli delle forze dell’ordine.

Uno dei due fratelli, soprannominato Yan, è stato fermato dalla polizia stradale giovedì scorso e, esaminando la patente, sono sorti i primi dubbi. Nonostante sembrassero identici, interrogando un database di identificazione si è scoperto che uno dei due fratelli fosse calvo, mentre l’altro avesse una folta chioma. Nel 2017 era stata tolta la patente ad uno dei due per guida in stato di ebbrezza e, poco dopo, anche all’altro è stata revocata per lo stesso motivo.

Il giovane Yan ha poi riottenuto la patente frequentando un corso e superando un test di guida, spingendo la coppia a condividere di nuovo il documento. Ad un successivo controllo della polizia è stato chiesto al fratello calvo di togliere il cappello di lana, rivelendo così la vera identità. «Anche se sembrano identici, ci sono alcune piccole differenze», ha dichiarato l’ufficiale di polizia Zhao Xin. «Ho condiviso la patente con mio fratello per vent’anni - ha rivelato uno dei due – siamo molto simili ed è difficile distinguerci».

L’uomo è stato multato di 2 mila yuan, circa trecento dollari, ed è sotto inchiesta.

Ultimo aggiornamento: 14:25

