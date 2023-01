Russia, emessi francobolli dedicati a militari impegnati in Ucraina: tutti portano la data di morte "2022"

Le Poste russe hanno emesso dieci nuovi francobolli dedicati agli eroi della guerra e tra cui ci sarebbero anche i volti di alcuni militari impegnati in Ucraina. La serie s’intitola «Eroi della Federazione Russa. Partecipanti all’Operazione militare speciale» e raffigura le immagini dei militari insigniti della Stella dell’Eroe della Federazione Russa, la massima onorificenza russa. A tutti i militari rappresentati sui francobolli il titolo di «Eroe della Federazione russa» è stato conferito postumo.

I francobolli russi: i volti dei militari

L'iniziativa di emettere francobolli dedicati agli Eroi della Russia è stata precedentemente presa dal capo del comitato della Duma di Stato per la politica dell'informazione, coordinatore del progetto del partito «Russia Unita» di Alexander Khinshtein. Tra i militari immortalati sulle miniature postali: il capo dell'intelligence del battaglione della Guardia russa, il tenente Maxim Kontsov; il comandante dell'equipaggio di combattimento del reggimento missilistico antiaereo, il guardiamarina Tamerlan Ilgamov; il comandante del plotone di carri armati, il tenente anziano delle guardie Damir Islamov; il colonnello Vasily Kleshchenko e altri ancora.

Ogni francobollo raffigura un ritratto di un eroe russo, una di guerra e una medaglia d'oro. Come ha sottolineato Khinshtein: «È molto importante per noi che il ricordo di queste persone continui a rimanere e vivere. Gli eroi non muoiono finché il loro ricordo è vivo», ha aggiunto.



Cliccando sul tweet qui di sotto si può notare come l'immagine dei francobolli: tutti i militari riportano come data di morte i membri dell'esercit che sono morti nel 2022, in occasione del conflitto con l'Ucraina.

La risposta ucraina

Per il 2023 è in corso una nuova tiratura di francobolli: a Kiev, presso l’ufficio postale principale, è in vendita un nuovo francobollo «Peremozhny New Rock!». Sul francobollo dedicato al nuovo anno viene solitamente apposto l’anno successivo. Sullo sfondo, il ponte di Crimea in fiamme e distrutto. Un altro francobollo commemorativo è stato stampato quando i russi si sono ritirati sulla riva sinistra del fiume Dnpr lasciando Kherson agli ucraini il francobollo ha una scritta: «Kherson è Ucraina!» editato l’11 novembre 2022.