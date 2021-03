Macron: «Tutta la Francia passa in zona rossa, coprifuoco alle 19. Scuole chiuse per 3 settimane»

Francia, il presidente Emmanuel Macron chiama alla «mobilitazione generale ad aprile contro la pandemia». E lo ha fatto lanciando un appello, annunciando che tutta la Francia passa in zona rossa. L'annuncio del presidente francese è contenuto nel discorso alla nazione trasmesso su tutte le tv. Le regole di «allerta rafforzata» disposte per la regione di Parigi e altri 18 territori «saranno estese in tutto il Paese», compresa la chiusura dei negozi non essenziali e il coprifuoco dalle 19, ha detto Macron.

Scuole chiuse per tre settimane

La Francia, dopo un anno, richiude le scuole. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, parlando in diretta tv ai francesi. Da martedì prossimo sono previste una settimana di insegnamento a distanza, poi due settimane di vacanze per tutti (come era previsto ma senza diversificazioni regionali), quindi dal 26 aprile il rientro per materne ed elementari con medie e licei a distanza. Dal 3 maggio, tutti di nuovo in classe.

Macron: «Variante GB è un'epidemia nell'epidemia»

«Nei prossimi mesi, ognuno deve fornire uno sforzo supplementare» per sconfiggere il coronavirus. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo messaggio in tv sottolineando che la variante britannica ha fatto «apparire un'epidemia nell'epidemia». Un virus più «contagioso e anche più letale». Dopo le polemiche sullo scarso aumento dei posti in letto in rianimazione, il presidente francese ha poi detto che questo numero è già stato fatto salire a 7.000 e verrà presto portato a 10.000.

«Errori nella gestione della crisi»

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento di questa sera dinanzi alla nazione per annunciare nuove misure contro il coronavirus, ha ammesso di aver «commesso degli errori» nella gestione della crisi.

Nuovo lockdown

La Francia si prepara dunque a un nuovo lockdown per contenere il diffondersi del Coronavirus. Il presidente Emmanuel Macron si è rivolto alla nazione alle 20 e il suo primo ministro Jean Castex si rivolgerà al Parlamento domani per un dibattito e una votazione sulle misure necessarie per affrontare la pandemia. Macron fino ad oggi aveva privilegiato un approccio localizzato. All’inizio di marzo più di un terzo del paese, compresa la regione di Parigi, è stato sottoposto a un lockdown soft incoraggiando alcune attività all’aperto incoraggiate. Le misure potrebbero includere la chiusura delle scuole e l’estensione divieto di viaggio interurbano.

