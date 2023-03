Sono oltre 2 milioni i manifestanti scesi in piazza oggi in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, secondo i dati del sindacato Cgt. Un dato in netto calo rispetto a giovedì scorso quando lo stesso sindacato aveva annunciato 3,5 milioni di manifestanti. Mentre il ministero dell'Interno parla oggi di 740.000 manifestanti in piazza in tutto il Paese.