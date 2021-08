Francia, ucciso un prete: l'omicida è lo stesso che incendiò la cattedrale di Nantes la scorsa estate

«Un uomo si è presentato in mattinata alla gendarmeria di Mortagne-sur-Sèvre dicendo di aver ucciso un prete». Lo riferisce all'Afp una fonte vicina all'inchiesta sul prete trovato morto in Vandea, nell'ovest della Francia. Secondo la stessa fonte, l'uomo era stato messo sotto controllo giudiziario nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della cattedrale di Nantes nel luglio 2020.

The French Minister of Interior, @GDarmanin announces a priest has been "assasinated in the Vendée region, West of France.” https://t.co/cIS4t904xw

— Alexander Seale (@AlexSeale) August 9, 2021