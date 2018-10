Francia, morto il negazionista Robert Faurisson: contestò esistenza camere a gas

Il revisionista e negazionista francese Robert Faurisson, è morto all'età di 89 anni nella sua casa di Vichy, in Francia.



L'ex accademico venne condannato più volte per aver contestato l'esistenza di crimini contro l'umanità, in particolare l'esistenza delle camere a gas durante la Seconda guerra mondiale.



«Il negazionista Robert Faurisson - avverte su Twitter la Fondazione Shoah - è morto. Ma le sue 'tesì immonde vivono ancora. Dinanzi ai falsari della storia la lotta per la verità storica continua».