Francia, allerta massima per la quinta giornata di agitazione dei Gilet Gialli

Le forze di sicurezza francesi sono oggi in massima allerta per la quinta giornata di mobilitazione dei gilet gialli. Il capo della polizia di Parigi, Michel Delpeuch, ha spiegato che il dispositivo di sicurezza sarà simile a quello della scorsa settimana con perquisizioni di automobili ed individui prima delle proteste e il dispiegamento di unità mobili di agenti anti-rivolta. Ma a differenza della scorsa settimana, il Louvre, la Tour Eiffel e gli altri musei parigini che sabato scorso avevano chiuso i battenti, rimarranno aperti. La mobilitazione di oggi avviene a pochi giorni dall'attacco terroristico al mercatino di Natale di Strasburgo, e nei giorni scorsi esponenti del governo hanno più volte chiesto di annullare le proteste in segno di responsabilità nazionale e solidarietà con le vittime.



Le proteste sono state confermate dal movimento dei gilet gialli, ma gli osservatori ritengono che oggi vi sarà una partecipazione inferiore a quella dei weekend precedenti in conseguenza dell'attacco di Strasburgo e delle misure annunciate lunedì scorso da Emmanuel Macron per venire incontro ad alcune delle richieste dei manifestanti. Il presidente francese, che ha annunciato tra l'altro sgravi fiscali per straordinari e pensioni e l'aumento del salario minimo, ieri ha rivolto un nuovo appello alla calma ed ha esortato il Paese a tornare «alla normalità».

