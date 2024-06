Repubblicani, Ciotti espulso: «Sono e resto il presidente». Lui chiude la sede con il lucchetto l'ufficio politico si riunisce a 500 metri

Bufera su Éric Ciotti, il leader dei Repubblicani francesi - che fanno parte del Ppe. Ciotti è stato espulso dal partito all'indomani dall' accordo elettorale stretto con il movimento politico di Marine Le Pen. Nel pomeriggio, l'ufficio politico del partito convocato per le 15 con l'intento di destituirlo, ha deciso e votato all'unanimità l'espulsione di Ciotti anche se lui si era opposto dicendo che era una manovra illegale. Dopo la decisione, Ciotti continua a opporsi e ha detto: «Io sono e resto il presidente della nostra formazione politica, eletto dagli iscritti».

«La riunione di oggi pomeriggio è si è svolta in violazione flagrante del nostro statuto - ha scritto in un comunicato - nessuna delle decisioni prese in questa riunione comporta conseguenze legali.

Ma può avere conseguenze penali».

La réunion convoquée par @AnnieGenevard ne répond pas aux exigences juridiques de nos statuts et de notre règlement intérieur.



Retrouvez le communiqué de presse officiel @lesRepublicains ⬇️ pic.twitter.com/oYcieLddXR — Eric Ciotti (@ECiotti) June 12, 2024

Francia, Repubblicani nel caos vogliono destituire Ciotti ma lui chiude il partito

La stragrande maggioranza dei partecipanti dell'ufficio politico, fra cui la totalità dei dirigenti, ha deciso per le dimissioni di Ciotti dalla presidenza del partito dopo l'annuncio dell'alleanza con l'estrema destra. Ciotti non sarà presente, come si legge in un comunicato in cui contesta il mancato rispetto delle procedure.

L'ufficio politico dei Républicains, in corso a 500 metri dalla sede del partito chiusa d'autorità, ha deciso l'espulsione del presidente Eric Ciotti. Lo ha appreso Bfm TV da fonti informate vicine alla riunione.

🚨🇫🇷 FLASH | Éric Ciotti vient de faire FERMER le siège des Républicains.



pic.twitter.com/vBs44zVUb6 — Cerfia (@CerfiaFR) June 12, 2024

Da stamattina, infatti, è caos nella sede di rue de Vaugirard. Ciotti ha impartito l'ordine di essere «tutti fuori entro le 12». Un dipendente si è rifiutato e ha commentato: «E' impazzito, io resto». I dirigenti del partito si sono riuniti poco lontano dalla sede e hanno deciso di cacciare Ciotti.

L'espulsione di Ciotti votata all'unanimità

L'espulsione di Ciotti è stata votata all'unanimità dall'ufficio politico dei Républicains, alla cui riunione il presidente estromesso non ha partecipato. La guida del movimento erede dei gollisti è stata affidata ad interim alla segretaria generale Annie Genevard e al capolista alle europee, François-Xavier, si legge nel comunicato ufficiale. «I Républicains presenteranno candidati ai francesi nella chiarezza e nell'indipendenza» per le elezioni legislative, ha detto la Genevard al termine della riunione, mentre la Commissione nazionale per le investiture «è stata confermata nella sua forma attuale», precisa il comunicato.