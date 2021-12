Francia, superata quota 200 mila contagi in 24 ore: è nuovo record

La variante Omicron corre in Europa e la Francia fa registrare un nuovo record di contagi in un giorno. L'ultimo bollettino segna 208 mila casi nelle ultime 24 ore. Mai così tanti da inizio pandemia. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute francese Olivier Véran all'Assemblea Nazionale.

APPROFONDIMENTI COVID Foto OMICRON Danimarca il Paese con il più alto tasso di... IL FOCUS Vaccino contro Omicron «in primavera» VIAGGI Natale in aeroporto: voli cancellati, quarantene e guai....

Ieri le autorità sanitarie francesi avevano comunicato di aver raggiunto i 180 mila casi Covid. Oggi si è superata per la prima volta quota 200 mila. Nessuno in Europa ha raggiunto questa cifra finora. Il giorno di Natale la Francia aveva superato i 100.000 casi per la prima volta.

Francia, 208 mila nuovi contagi

«In questo momento in Francia abbiamo un milione di positivi al Coronavirus» ha aggiunto Olivier Veran. «Diventano positivi più di due francesi al secondo», ha sottolineato Veran osservando che «mai abbiamo avuto numeri simili», che «raddoppiano ogni due giorni». Attesa anche per il nuovo numero di terapie intensive, che ieri registravano l'impressionante numero complessivo di 3.299. I ricoveri nei reparti Covid erano pari a 16.365.