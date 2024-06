Franca, Repubblicani nel caos per Ciotti: dirigenti vogliono destituirlo ma lui resiste e chiude la sede del partito: «Tutti fuori entro le 12»

Bufera su Éric Ciotti, il leader dei Repubblicani francesi - che fanno parte del Ppe - e ha stretto un accordo elettorale con il movimento politico di Marine Le Pen, e che oggi pomeriggio non parteciperà all'ufficio politico del partito convocato per le 15 con l'intento di destituirlo. Secondo lui è illegale.

Francia, Repubblicani nel caos vogliono destituire Ciotti ma lui chiude il partito

La stragrande maggioranza dei partecipanti, fra cui la totalità dei dirigenti, vorrebbero le dimissioni di Ciotti dalla presidenza del partito dopo l'annuncio dell'alleanza con l'estrema destra. Ciotti non sarà presente, come si legge in un comunicato in cui contesta il mancato rispetto delle procedure.

Secondo gli esperti, l'ufficio politico non potrà destituire Ciotti in sua assenza, ma potrebbe - se la decisione verrà presa - escluderlo e ritirargli la tessera di aderente.

Ma è caos nella sede di rue de Vaugirard. Ciotti ha impartito l'ordine di essere «tutti fuori entro le 12». Un dipendente si è rifiutato e ha commentato: «E' impazzito, io resto».