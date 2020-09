Francia, cerca di ammazzare una mosca con la racchetta elettrica ma fa esplodere la casa: ferito

Tentare di uccidere una mosca può far esplodere un'intera casa. È quanto accaduto in Francia, in una casa di Parcoul-Chenaud, in Dordogna, a Nord di Bordeaux. Un uomo, riporta l'edizione on line del quotidiano Sudouest, alle 19.45 di venerdì scorso stava cercando di regolare i conti con l'animale che continuava a ronzare in casa. Per questo, sperava di ucciderla con una racchetta elettrica.

Il problema, però, è sorto quando si è avvicinato un po' troppo a una bombola del gas che, proprio in quel momento, perdeva. L'incontro tra le scosse elettriche e il prodotto infiammabile ha causato un'esplosione.

All'uomo è andata bene: si è leggermente ustionato a una mano ed è dovuto andare all'ospedale di Libourne per i controlli. Un po' meno bene è andata alla casa: una parte del soffitto è crollato ed è risultata inabilitabile. Probabilmente, ma non è riportato dalle cronache, potrebbe essere andata meglio alla mosca.

Ultimo aggiornamento: 15:00

