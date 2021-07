Francia, morto Axel Kahn, il famoso genetista ucciso dal cancro. L'addio sui social: «La morte vincerà ma non mi fa paura»

Martedì 6 Luglio 2021, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 12:03

Il medico, genetista e saggista francese, Axel Kahn, è morto oggi all'età di 76 dopo una lunga lotta contro il cancro. Lo ha annunciato la Lega contro il cancro, di cui Kahn era stato presidente prima che la malattia lo costringesse alle dimissioni. «Morirò, morirò presto» aveva scritto lo scorso 21 maggio in un post su Facebook Axel Kahn in quello che viene considerato il suo addio. La malattia del ricercatore, autore di molte opere e guida di molte istituzioni scientifiche, si era aggravata all'inizio dell'anno.

Axel Kahn, médecin, généticien et essayiste, est mort https://t.co/PQiIn6truE — Le Monde (@lemondefr) July 6, 2021

«La morte non mi fa paura - aveva detto in un'intervista a BFM TV - so che alla fine vincerà lei, ma non mi sconfiggerà nell'angoscia, nel terrore. Mi avrà con un piccolo sorriso ironico sulle labbra». Aggiungendo poi, «non ho nessuna paura». Kahn era stato molto presente sui media nei mesi della pandemia, lanciando a più riprese l'allarme sul rinvio delle cure per le persone malate di cancro, ma anche sull'annullamento di esami diagnostici preventivi per questo male, che - ripeteva - abbassano le possibilità di intervenire in tempo.

“Morirò, presto” aveva scritto lo scorso maggio in un post su Facebook Axel Kahn in quello che viene considerato il suo addio. “Morirò, presto. Qualsiasi terapia curativa è ormai impossibile. Si può solo ridurre ragionevolmente il dolore. Ma sono come speravo: totalmente sereno. Sorrido quando i colleghi medici mi chiedono se un ansiolitico mi darebbe sollievo. Non provo alcuna ansia, né speranza – continuo a escludere l’ipotesi di un buon dio – né angoscia. Un certo sollievo, piuttosto (…) Il mio lavoro di trasmissione mi ha molto occupato, non potevo fare di più. Sono passato dalla presidenza di una riunione nazionale della Lega contro il cancro al mattino, alla sala operatoria nel pomeriggio. Quasi ideale. Quindi, sorridente e tranquillo, vi dico arrivederci, cari amici. Axel Kahn”.