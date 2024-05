Martedì 14 Maggio 2024, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 14:18

Prima l'assalto, poi la sparatoria, infine la fuga. Tre agenti della polizia penitenziaria francese sono rimasti uccisi questa mattina in un attacco al loro furgone al casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia. A bordo un detenuto che gli agenti stavano trasferendo. Secondo fonti della polizia, «i tre agenti sono rimasti vittime del fuoco di fucili a pompa» nell'attacco condotto da «un'auto-ariete». Il detenuto è riuscito ad evadere ed è attualmente in fuga con i suoi complici che lo hanno liberato.

La vicenda

È in fuga il detenuto che era trasportato sul furgone della polizia penitenziaria francese assaltato oggi al casello autostradale di Incarville. Con lui, anche i suoi complici, ricercati ora dalle teste di cuoio della GIGN. Secondo una fonte di Le Parisien, l'evaso sarebbe un uomo condannato per tentato omicidio. A commentare la vicenda il ministro della Giustizia francese Eric Dupond-Moretti, recatosi all'unità di crisi dopo l'assalto. «Tutti i miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai loro colleghi», ha scritto il ministro della Giustizia su X.

Trois agents pénitentiaires sont morts, sous les rires de ce témoin, à #Incarville dans l’Eure.

Ces images d’épouvante sont devenues quotidiennes et se généralisent dans tout le pays.



« Wallah gros braquage au péage. »

Voilà ce que devient la France. pic.twitter.com/L3hGx3yjSk — Laure Lavalette (@LaureLavalette) May 14, 2024

Il detenuto evaso

Trent'anni, condannato martedì scorso a 18 mesi di carcere dal tribunale giudiziario di Evreux per furti aggravati, in supermercati e attività commerciali tra l'agosto e ottobre del 2019: questo il profilo del detenuto in fuga redatto dall'emittente Bfmtv grazie a una fonte vicina alle indagini. Le Figaro identifica l'evaso in Mohamed A., soprannominato «La Mouche», originario del quartiere di La Sablière, a Rouen. Non rientrerebbe nell'elenco dei detenuti radicalizzati e, secondo Bfmtv, «non si tratta di un detenuto particolarmente noto». L'indagato era stato incriminato anche a Marsiglia per omicidio volontario commesso il 17 giugno 2022 ad Aubagne. La vittima era residente di Dreux e l'omicidio era legato al traffico di droga. Prima di essere detenuto a Évreux, l'uomo era stato in carcere a Baumettes e a La Santé.

Le parole di Macron

«L'attacco di questa mattina, che ha causato la morte di alcuni agenti penitenziari, è uno choc per tutti noi. La nazione è al fianco delle famiglie, dei feriti e dei loro colleghi. Si sta facendo il possibile per trovare gli autori di questo crimine, affinché sia fatta giustizia in nome del popolo francese. Saremo intransigenti». Così su X il presidente francese Emmanuel Macron, dopo l'assalto al furgone della polizia penitenziaria per liberare un detenuto.