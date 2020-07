Francia, gli addetti al supermercato nudi per dire ai clienti: «Indossate la mascherina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Francia non era obbligatorio, ora sì. Per sensibilizzare i clienti del supermercato a indossare la mascherina, i dipendenti dell’ipermercato E. Leclerc di Luçon, piccolo Comune francese sull’Atlantico, hanno scattato una foto diventata virale sui social. Si sono infatti messi nudi dietro uno striscione con la scritta «indossate la vostra mascherina».A rilanciare la notizia è stato l'amministratore delegato della catena, Michel-Edouard Leclerc, che sul suo profilo Facebook ha postato l’immagine dicendo di aver «approvato» la scelta del primo ministro francese Jean Castex che ha disposto l'obbligo delle mascherine per coprire naso e bocca in tutti i luoghi chiusi.«Un commerciante - scrive Leclerc - aveva il diritto di vietare l'accesso del proprio negozio a clienti recalcitranti, mentre la Corte costituzionale gli aveva negato il diritto? Bisognava premiare la libertà individuale o la sicurezza collettiva? Come gestire concretamente un flusso di clienti privi di mascherine? Come uscire dalle ingiunzioni contraddittorie, dai consumatori che rivendicavano mascherine per i dipendenti dei negozi ma non per se stessi! D' ora in poi sarà chiaro e uniformemente obbligatorio... e per tutti».