Frana Cina, 47 morti a Liangshui. Xi Jinping ai soccorritori: «Fate presto»

Lunedì 22 Gennaio 2024, 08:04

Una frana ha sepolto il villaggio di Liangshui nella provincia di Yunnan, in Cina, causando almeno 47 morti tra membri di 18 famiglie, secondo l'emittente statale Cctv. A seguito di abbondanti nevicate, oltre 200 residenti sono stati evacuati, mentre 33 camion dei pompieri e oltre 200 membri del personale di soccorso sono stati mobilitati per le operazioni di ricerca e salvataggio. Le indagini preliminari indicano che diverse case tra i villaggi di Hexing e Heping sono state sepolte. Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato «ogni sforzo utile per la ricerca e il salvataggio a tutto campo delle persone disperse» nella frana mentre sono centinaia i soccorritori impegnati in una corsa contro il tempo alla ricerca di superstiti