Postano la foto della figlia che dorme sull'altalena, ma grazie a quello scatto scoprono che aveva un tumore

Ultimo aggiornamento: 3 Dicembre, 09:00

Lasull'e i genitori divertiti postano la foto sui social, ma scoprono che è malata. A salvare la vita della piccola Izzy di 2 anni, è stata proprio la foto condivisa sui social dal suo papà: dopo averla messa infatti la bambina ha iniziato ad essere sempre moltoe ricordando quell'episodio inizialmente divertente, ma certo strano, al parco i genitori hanno voluto portarla dal medico.Le analisi hanno mostrato che la bambina aveva la leucemia. La bimba è stata sottoposta a cicli di chemio e ancora oggi prende dei farmaci per far in modo che la malattia non possa tornare: «Era sonnolenta e si è addormentata, ma non ci ho pensato molto. Ho pensato che fosse un momento carino e l'ho immortalato», ha spiegato il padre al Daily Mail . Oggi Izzy segue una cura sperimentale che sembra funzionare e le stesse cure non la debilitano, la bambina ha ricevuto il premio Kids & Teens Star del Cancer Research UK in riconoscimento di ciò che ha vissuto.I genitori si battono per divulgare l'importanza della prevenzione e dell'informazione, sostenendo le associazioni come Cancer Research UK Kids & Teens che si occupano di supportare i piccoli malati e le loro famiglie.