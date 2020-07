Strada in salita, posizioni distanti, ma c'è voglia di chiudere senza convocare un nuovo Consiglio europeo per la prossima settimana. Per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, uno dei motivi di preoccupazione che c'era alla vigilia, si dissolve con il primo giro di tavolo. Nel nuovo palazzo Europa, che ospita i lavori del Consiglio, i Ventisette hanno iniziato ribadendo ognuno le proprie posizioni. E così Conte ha avuto occasione per tornare ad attaccare l'olandese Mark Rutte che vorrebbe affidare al consiglio dell'Unione (ministri dell'economia o delle politiche comunitarie), il compito di autorizzare i piani di riforma per l'accesso al Recovery Fund. Non più quindi la Commissione Ue, ma un organo politico che, peraltro, dovrebbe decidere all'unanimità.

LA TRAPPOLA

Per l'Italia e i paesi mediterranei (Francia, Spagna, Portogallo e Grecia) si tratta di una procedura lenta che riserverebbe il diritto di veto a ciascuno dei Ventisette. «La tua proposta sulla governance del Recovery Fund è impraticabile», ha attaccato Conte. Una linea che il presidente del Consiglio nella riunione plenaria ha articolato con riferimenti giuridici e ai trattati e che Rutte continua a sostenere senza neppure l'appoggio degli altri paesi frugali che invece insistono sul taglio dei 750 miliardi.



«Impraticabile? Non la beviamo», replicano gli olandesi che poi sfidano gli italiani ad essere «creativi». Alle prese con una difficile campagna elettorale, insidiato dal super sovranista Wilders, Rutte non sembra però voler cedere e rischia di far saltare l'accordo e anche il mercato comune.

Il salto che si accinge a fare l'Unione è complicato, ma storico. Sino a qualche mese fa soltanto ipotizzare la nascita di un debito pubblico europeo sembrava fantascienza. Sicuramente per gli olandesi, ma non per i «creativi» di casa nostra che da anni evocano gli eurobond con governi di differente colore. Ora che la meta sembra vicina l'Italia si affida alla mediazione della Cancelliera che, nel giorno del suo compleanno, si trova a guidare i Ventisette nel consiglio forse più difficile della storia europea.

Anche per Conte si tratta di rientrare in Patria con un accordo che non solo permetta di poter utilizzare a breve le risorse, ma che non preveda condizionalità peggiori del tanto vituperato Mes. All'Italia, e non solo, servono risorse nel più breve tempo possibile. In autunno si prevede un'altra forte ondata di disoccupati e la chiusura di migliaia di aziende. Nelle prime sette ore di riunione plenaria, Conte si ritrova in linea con lo spagnolo Sanchez, il portoghese Costa e il francese Macron. I due nodi sul tavolo, bilancio pluriennale e Recovery Fund, si intrecciano. I Paesi mediterranei hanno incassato all'inizio della riunione l'appoggio del Parlamento europeo con il suo presidente, David Sassoli, che ha invitato i Ventisette ad «essere ambiziosi» e a non fare passi indietro sulla governance economica.

Dopo la plenaria, una serie di bilaterali e un incontro a quattro, Merkel, Macron, Michel e von der Leyen, che serve a preparare una nuova proposta nella plenaria che riprende dopo cena. Conte e lo spagnolo Sanchez provano a difendere la proposta delle presidente della Commissione secondo la quale la valutazione delle proposte di riforma per accedere ai fondi debba essere fatta dai commissari. La Merkel ha però già fatto propria la proposta dei frugali del voto al consiglio Ue - a maggioranza - che piace anche alla Cdu. La trincea italiana è evitare che il meccanismo venga irrigidito ulteriormente, dando ai singoli Paesi un sostanziale potere di veto. L'Italia non accetta nemmeno che sia il Consiglio Ue a dover valutare i progetti se uno Stato ne fa richiesta.

Avere 750 miliardi e non poterli usare per via di meccanismi complicati, per l'Italia sarebbe come non averli. Ma i Paesi del Nord Europa non si fidano e sostengono che vogliono avere «certezza che anche i nostri soldi vengano usati per rimettere i sesto l'economia». E non per Quota100.



