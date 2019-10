New York, foie gras fuorilegge: vietata la vendita nei negozi e ristoranti

La città di New York mette fuori legge il foie gras. Il consiglio comunale ha votato approvando la proposta che vieta la vendita del prodotto, icona del made in France. I ristoranti o rivenditori di beni alimentari che violeranno il divieto potranno essere multati fino a 1.000 dollari e condannati ad un anno di carcere. Il processo di produzione di questo alimento implica un trattamento “gavage” (nella foto, sotto) in pratica un'alimentazione forzata da sempre nel mirino degli animalisti – che obbliga anatre e oche a nutrirsi a dismisura ingolfando di grassi (gras) il fegato (foie), che aumenta dieci volte il normale.

A partire dalla fine di ottobre 2022, tre anni dopo l’adozione della legge, sarà vietato a qualsiasi esercizio di commercio di prodotti alimentari di vendere, servire o anche detenere foie gras. New York si unirà così allo Stato della California, dove il marketing è vietato da gennaio, anche se la battaglia legale continua su questa decisione.





