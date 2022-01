Flurona Croazia: primo caso confermato a Zagabria

Flurona in Croazia: il primo caso confermato a Zagabria. La Croazia ha dunque registrato il primo caso di 'flurona' nel Paese. Lo hanno annunciato oggi le autorità locali. La cosiddetta flurona, un mix tra il termine inglese «flu», per influenza, e coronavirus, è un'infezione simultanea di Covid e influenza in una stessa persona. Il caso di flurona in Croazia è stato individuato all'Istituto Andrija Stampar di Zagabria, ha riportato oggi la televisione regionale N1.

APPROFONDIMENTI LA MINACCIA Flurona, cosa succede se oltre all'influenza mi contagio con... RICERCA Flurona, cosa succede se hai influenza e covid-19 insieme: i... SALUTE Flurona, cos'è la doppia infezione Covid-influenza?... IL FOCUS Flurona, cos'è l'infezione di Covid e influenza... IL CASO Flurona, il contagio da Covid e influenza insieme: primo caso in... SALUTE Omicron, la variante che ha fatto impennare i contagi in tutto...

Flurona, cos'è la doppia infezione Covid-influenza? Le tre domande (e risposte) chiave

Flurona, cos'è l'infezione di Covid e influenza insieme. Cauda: «Possibile difetto di interferone nel Coronavirus»

Cauda (Gemelli): «Flurona dimostra importanza vaccini antinfluenza »

«Il caso di Flurona, ovvero l'unione dei termini inglese 'flu', influenza in italiano, e coronavirus, sembra essere da manuale. Ma, diciamolo subito, non siamo certo di fronte ad una emergenza. Ci sono alcuni studi, portati avanti dal genetista Giuseppe Novelli dell'Università di Tor Vergata di Roma, che hanno dimostrato come nei soggetti positivi al Covid il livello di interferone si riduce e, ipotizzo, che questo potrebbe aprire la strada ad altri virus come quello dell'influenza. Soprattutto, come nel caso israeliano, se non ci si è vaccinati. Quindi il suggerimento è di immunizzarsi contro Sars-CoV-2 e contro l'influenza». Lo sottolinea all'Adnkronos Salute l'infettivologo Roberto Cauda, direttore di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma.