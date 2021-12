Precipita aereo a Santo Domingo: morto nello schianto il produttore Flow LaMovie e altre 8 persone

Flow LaMovie è una delle nove vittime accertate dlelo schianto aereo avvenuto la scorsa notte a Santo Domingo. Morta anche la compagna del producer portoricano famoso per aver lavorato con artisti reggaeton come Bad Bunny, Ozuna, o Anuel AA. Ben. La compagnia aerea Helidosa ha confermato l'incidente con un post su Instagram.

L'incidente

Era in corso un tentativo di atterraggio di emergenza all'aeropoorto Las Americas di Santo Domingo a seguito di un problema tecnico dopo quindici minuti dal decollo. I resti del velivolo precipitato ieri notte sono infatti stati ritrovati a pochi chilometri sulla pista dello stesso scalo centroamericano. L'aereo avrebbe preso fuoco non appena toccato il suolo. «Tutti i sette passeggeri, più i due membri dell'equipaggio, non sono purtroppo sopravvissuti all'incidente» ha confermato con un post Instagram Helidosa Aviation Group. L'aereo era diretto in Florida.

La morte di Flow

Numerosi i messaggi condoglianze per la morte del producer, nato Jose A. Hernandes, ma conosciuto con il nome di Flow La Movie, tra questi quelli degli artisti J Balvin e Ricardo Montaner con cui Flow aveva collaborato. Tra i successi mondiali del producer "Te Boté" e "AM".

