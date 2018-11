Ha aperto il fuoco in uno studio di yoga, ferendo almeno quattro persone in uno studio yoga prima di togliersi la vita. L'episodio - che secondo un portavoce della locale municipalità sarebbe legato ad una disputa familiare - è successo dentro un centro commerciale a Tallahassee, capitale della Florida. Il sindaco, Andrew Gillum, candidato democratico per la carica di governatore nelle elezioni di Midterm, ha interrotto la campagna elettorale per tornare in città.



