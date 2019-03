Florida, Piper precipita nel lago in fase di atterraggio: almeno 5 morti

Cinque persone morte ieri in un incidente aereo nello stato americano della Florida, hanno riferito le autorità locali. Il Piper bimotore è precipitato nel lago Okeechobee mentre effettuava un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Pahokee, come indicato dalla Federal Aviation Administration.



La causa dell'incidente non è ancora nota. L'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach ha detto che cinque corpi sono stati recuperati dalla fusoliera dell'aereo. I soccorritori sono alla ricerca di un possibile sopravvissuto, che è stato visto nuotare lontano dall'aereo, ha twittato l'ufficio dello sceriffo.