Pullman Flixbus si rovescia a Monaco: morta italiana di 63 anni, feriti i figli

Un'italiana di 63 anni, Cristina Pavanelli, di Baselga del Bondone (Trento), è morta in un incidente avvenuto in Germania sull'autostrada A9, presso Lipsia. La donna era a bordo di un pullman Flixbus in viaggio da Berlino verso Monaco che è uscito di strada rovesciandosi, si legge nell'edizione online del quotidiano Trentino. Era in Germania per assistere alla finale di Champions League di pallavolo. Con lei c'erano il figlio e la figlia, rimasti anch'essi feriti, ma che non risultano non in pericolo di vita.

Zurigo, lo schianto del bus low cost: morta un'italiana

Mamma partorisce sul Flixbus, per la bimba viaggi gratis fino ai 18 anni



Ultimo aggiornamento: 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA